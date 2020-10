Billie Eilish kündigt weltweites Livestream-Konzert an – hier Tickets gewinnen

Beim Livestream Konzert so dicht an der Künstlerin wie nie.

Von Los Angeles direkt in Euer Wohnzimmer: Billie Eilishs nächstes Konzert wird live übertragen. Wer am Samstag, den 24. Oktober um 0:00 Uhr deutscher Zeit jedoch verhindert sein sollte, braucht keine Angst zu haben, die Show des Popstars Billie Eilish komplett zu verpassen. Alle Ticketbesitzer*innen haben bis zu 24 Stunden nach dem Konzert die Möglichkeit, die Performance als Video On Demand anzuschauen. Einen Zugang zu exklusivem Merch gibt es oben drauf.

Die Tickets für „Where Do We Go? The Livestream“ könnt Ihr für 30 US-Dollar, umgerechnet 25 Euro, kaufen. Oder Ihr macht bei unserem Gewinnspiel mit und sahnt mit etwas Glück eines von zwei Tickets für das Livestream-Konzert ab.

Eilishs aktuelles Album WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? erschien 2019 und wurde von Musikexpress-Redakteur Albert Koch mit fünf von sechs Sternen belohnt: „Billie Eilish singt von unerfüllter Liebe, von Trennungen, von dunklen Gedanken, von Suizid. Kein Kalkül, keine Ironie, kein verlogenes Selbstmarketing, keine Spielchen mit Distinktionsgewinn-Kacke. Es ist einfach Gegenwarts-Pop.“ Zum neuen, im Oktober erneut verschobenen Bond-Film „No Time To Die“ steuerte Billie Eilish den Titelsong bei.

Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie wurden der Kinostart auf April 2021 verschoben. Das Video zu „No Time To Die“ feierte am 1. Oktober Premiere.

Billie Eilish – No Time To Die auf YouTube ansehen

Gewinnspiel: Wir verlosen Tickets für Billie Eilishs Livestream-Konzert

Ihr wollt Billie Eilishs exklusives Konzert miterleben? Wir verlosen 2 x 1 Ticket (und Ihr könnt damit Eure Freund*innen coronakonform auf Eure Couch einladen, versteht sich). Beantwortet zur Teilnahme einfach die folgende Frage und hinterlasst uns Namen und Mailadresse: Wie heißt Billie Eilishs Bruder, mit dem sie ihre Songs schreibt?

Teilnahmeschluss ist der 22. Oktober, die Gewinner*innen werden per E-Mail benachrichtigt.