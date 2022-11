Billie Eilish arbeitet an einem neuen Album

Ende Juli 2021 erschien das zweite Album von Billie Eilish. Mit „Happier Than Ever“ war ein drastischer Imagewechsel der heute 20-Jährigen verbunden.Das düstere Indie-Kid in Zelt-Klamotten wandelte sich zur Rockabilly-Göre.

Eilish wird am 18. Dezember 2022 in den USA „volljährig“, und darf somit auch offiziell in einer Bar im „Bible Belt“, wo die Regelungen für „minors“ besonders strikt sind, ein Bier trinken.

In einem aktuellen Interview mit „Vanity Fair“ erklärte die Grammy-gekrönte Singer-Songwriterin, dass sie mit ihrem Bruder Finneas an einem neuen Album arbeiten würde.

Auf die Frage hin, ob sie in jüngster Zeit mit ihrem Bruder zusammengearbeitet hat, sagte Eilish:

„Wir sehen uns ständig, und auch jetzt fangen wir wieder an, Musik zu machen. Wir haben gerade damit begonnen, ein Album zu machen, was wirklich aufregend ist.“

Und weiter: „Aktuell haben wir eingeplante Tage, an denen wir uns sehen, was wirklich schön ist, denn er ist Teil meines Lebens. Ich verbringe viel Zeit mit ihm. Er ist mein Kumpel!“

Charity und Tour-Geschäft für Billie Eilish

Auch sonst ist Eilish, die sich über den Sommer 2022 für eine Weile aus dem Rampenlicht zurückgezogen hatte, wieder zurück im Geschäft. Sie besuchte am 5. November 2022 die elfte „Lacma Art & Film Gala“ im Los Angeles County Museum of Art. Neben den Musiksessions bleibt also auch Zeit für Repräsentation.

Ende dieser Woche (03./04. Dezember) wird Eilish bei der zweiten Ausgabe der Earthshot Prize Awards von Prinz William auftreten. Bei dieser Gala trifft die Sängerin auf die Co-Moderatoren Clara Amfo und Daniel Dae Kim. Zu den Musik-Stars in London gehören Annie Lennox, Ellie Goulding und Chloe x Halle. Die Abschlussrede wird von Naturschützer-Papst Sir David Attenborough (96) gehalten.

Beim „Earthshot Prize“ werden fünf Personen ausgezeichnet, die jeweils eine Million Pfund zur Verfügung gestellt bekommen. Damit sollen Projekte zu Förderung grüner Innovationen prominent angeschoben werden. Die BBC sendet die Preisverleihung am Sonntag (4. Dezember) in einer Live-on-Tape-Aufzeichnung.

Ihren amerikanischen Fans kündigte Eilish zudem zwei neue Live-Termine für ihre „Happier Than Ever“-Tour an. Sie spielt in ihrer Heimatstadt Los Angeles am 15. und 16.Dezember 2022.