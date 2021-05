Billie Eilish spielt 2022 drei Konzerte in Deutschland

Billie Eilish kommt nach Deutschland. Wie am Freitagabend (21. Mai) bekannt gegeben wurde, gastiert die mehrfache Grammy-Preisträgerin 2022 gleich dreimal in deutschen Städten — Frankfurt, Köln und Berlin.

Empfehlung der Redaktion Billie Eilish kündigt neues Album HAPPIER THAN EVER an – hier die Details

Billie Eilish auf Tour 2022 – die Deutschland-Tourtermine

19.6.2022 — Frankfurt am Main

21.06.2022 — Köln

30.06.2022 — Berlin

Details zu Tickets

Tickets für die Shows gehen am 28. Mai 2021 um zehn Uhr morgens in den Vorverkauf. Es gibt auch einen offiziellen Fan-Presale, bei dem man sich hier anmelden kann. Eilishs Deutschland-Konzerte finden gut ein Jahr nach dem Release ihres zweiten Albums HAPPIER THAN EVER statt, das am 30. Juli 2021 veröffentlicht wird. Wer das Album nicht mehr erwarten kann, kann sich die Zeit mit dem erstem (Foto-)Buch der Sängerin vertreiben. „Billie Eilish by Billie Eilish“ betitelt, können Fans in dem Buch auf 336 Seiten die kometenhafte Karriere des Popstars mitverfolgen.

Weitere Tourtermine in Europa

Neben Shows in Deutschland stehen auch Konzerte in Belgien, Frankreich, Schweiz, den Niederlanden, Großbritannien, Irland und den USA auf dem Programm.

Das neue Album HAPPIER THAN EVER erscheint zwei Jahre nach Billie Eilishs Debütalbum WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?. Zuletzt war Eilish im Dokumentarfilm „The World’s a Little Blurry“ zu sehen, der ihr hektisches Leben in den Monaten vor der letztjährigen Grammy-Verleihung festhält.

Hört und seht hier ihre neue Single:

+++ Dieser Artikel erschien zuerst auf rollingstone.de +++