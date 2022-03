Billie Eilish und Finneas teilen emotionale Botschaft beim „Concert for Ukraine“

Foto: Getty Images for Interscope Reco, Emma McIntyre. All rights reserved.

Am 29. März fand das Benefizkonzert „Concert for Ukraine“ des britischen TV-Senders ITV statt. Billie Eilish und Finneas konnten nicht bei dem Konzert dabei sein, traten aber in einer Videobotschaft zur Unterstützung auf.

In der Show wurden Spenden für das Disasters Emergency Comitee (DEC) zur Unterstützung der Menschen in der Ukraine gesammelt. Die Aufzeichnung fand in der Resorts World Arena in Birmingham statt.

Kurz vor dem Auftritt der Manic Street Preachers, hatten Eilish und Finneas einen Auftritt per Video. Eilish sagte: „Hallo allerseits, es tut uns so leid, dass wir heute Abend nicht dabei sein können, aber wir wollten trotzdem allen, die auftreten, unsere ganze Liebe und Unterstützung anbieten und vor allem die Unterstützung und Solidarität mit den Millionen von Menschen zum Ausdruck bringen, die gezwungen sind, aus ihren Häusern zu fliehen und alles zurückzulassen.“

Finneas fügte hinzu: „Die Wohltätigkeitsorganisationen, die humanitäre Hilfe leisten, leisten eine wichtige Arbeit, daher möchten wir ihnen und Ihnen dafür danken, dass Sie alles geben, was Sie können.“

Später in der Show trat auch die ukrainische ESC-Gewinnerin von 2014, Jamala auf. Sie performte ihre Single „1944“, mit der sie auch den ESC gewonnen hatte, und trug während der Performance eine ukrainische Flagge.

Zahlreiche weitere namhafte Musiker*innen traten in der Show auf. Neben Ed Sheeran waren auch Camila Cabello, Emeli Sandé, Gregory Porter, Nile Rodgers und Chic, Tom Odell, Anne Marie, Snow Patrol und Becky Hill zu sehen.

Alle Sponsoring- und Werbeeinnahmen aus der Übertragung der Veranstaltung – die voraussichtlich über 3 Millionen Pfund einbringen wird – werden von ITV an den DEC-Fonds gespendet.

Am vergangenen Wochenende hatten Eilish und Finneas noch mehr Grund zur Freude. Die beiden gewannen mit ihrer Single „No Time To Die“ den Oscar für den Besten Song.