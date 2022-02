Billie Eilish unterbricht Konzert, um einem Fan zu helfen

Billie Eilish, hier beim Glastonbury Festival 2019. So eine Freundin oder so ein Vorbild hätte Paula Irmschler in ihrer Jugend gerne gehabt.

Billie Eilish befindet sich gerade auf ihrer „Happier Than Ever“-Welttournee. Während eines Konzerts in der State Farm Arena in Atlanta stoppte die Sängerin nun ihre Show, um einer Zuschauerin zu helfen, die in Atemnot geraten war.

Als Eilish sah, dass der Fan an der Front Stage in Schwierigkeiten war, unterbrach sie ihr Konzert, um nachzufragen, was los war. „Brauchst du einen Inhaler?“, fragte sie, um sich dann an ihre Crew zu wenden, ob diese einen Inhaler organisieren könne.