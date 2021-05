Billie Eilish verrät, warum sie ihre Haare blond gefärbt hat

Billie Eilishs neues Album HAPPIER THAN EVER erscheint am 30. Juli 2021

Am Dienstag (11. Mai) hatte Billie Eilish einen Überraschungsauftritt in der „The Ellen DeGeneres Show“, um mit der Moderatorin über ihre anstehende Platte, ihre Buch-Veröffentlichung und die Reaktionen zu ihrem neuen und viel diskutierten Vogue-Cover zu sprechen. Dabei verriet die 19-jährige Sängerin auch, wie sie zu der Entscheidung kam, ihre Haare von schwarz-grün zu platinblond zu färben.

„Ich glaubte nicht, dass es klappen würde, weil meine Haare schon so viel durchgemacht haben“

„Ich wollte schon seit einer Weile blond sein“, erzählt Billie Eilish. „Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist.“ Doch dann habe sie sich von einem Fan inspirieren lassen, erklärt sie weiter: „Ich habe einen Fan-Edit gesehen, als ich grüne Haare hatte, und es war so, dass sie mich mit irgendeiner Haarfarbe versehen haben, und sie haben mir einfach blonde Haare verpasst, und ich dachte: ,Ahhh! Es ist so geil, ich will es!’“

Zunächst habe sie die Farbveränderung für unrealistisch gehalten, so die siebenfache Grammy-Preisträgerin. „Ich glaubte nicht, dass es klappen würde, weil meine Haare schon so viel durchgemacht haben. Ich dachte, ich würde alles abbrennen, wenn ich es versuche, aber ich habe es geschafft!“

Neues Album „HAPPIER THAN EVER erscheint im Juli

Der Färbeprozess habe insgesamt sechs Wochen gedauert, so Eilish. „Wir haben im Januar angefangen, ich glaube, der 16. Januar war der erste Tag. Dann waren es zwei Wochen des Nichtstuns – heilen, meine Haare die Farbe aufnehmen und verdauen und sich erholen lassen. Und dann noch einmal, und dann noch einmal zwei Wochen … Oh mein Gott, das hat lange gedauert.“

Die „Therefore I Am“-Sängerin hat vor Kurzem ihr zweites Album HAPPIER THAN EVER angekündigt, das am 30. Juli 2021 erscheinen wird. Zudem wurde am Dienstag auch Eilishs erstes Buch veröffentlicht, das ihre Kindheit und Aufstieg zum Popstar dokumentiert.

+++Dieser Artikel erschien ursprünglich auf rollingstone.de+++