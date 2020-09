Foto: Getty Images, Kevork Djansezian. All rights reserved.

Star-Moderatorin Ellen DeGeneres steht für die Arbeitsverhältnisse bei ihrer Show in der Kritik.

In den letzten Monaten war es laut geworden um Ellen DeGeneres. Die Moderatorin sah sich mit zahlreichen Vorwürfen konfrontiert, die sich gegen Mitglieder ihrer Crew und zum Teil auch gegen sie selbst richteten. Diese Woche startete die neue Staffel der „The Ellen DeGeneres Show“. Sie nutzte den Auftakt für eine lange Ansprache, in der sie auch die Verantwortung für eventuelle Missstände übernahm und sich bei allen Betroffenen entschuldigte.

Vorwurf: Toxisches Arbeitsklima, Einschüchterung, Diskriminierung

Seit 17 Jahren moderiert die Moderatorin ihre eigene Talkshow „The Ellen DeGeneres Show“. Sie gilt als eine der sympathischsten und lustigsten Personen des US-amerikanischen Fernsehens. „Seid nett zueinander“ lauten ihre berühmten Worte, mit denen sie traditionsgemäß ihr Publikum nach jeder Show verabschiedet. Diese Worte wurden ihr in den vergangenen Monaten jedoch zunehmend als heuchlerisch ausgelegt. Denn: Ehemalige und aktuelle Angestellte hatten schwere Vorwürfe erhoben. Hinter den Kulissen der Talkshow herrsche ein „toxisches Arbeitsklima“, hieß es.

Angst und Einschüchterung seien keine Seltenheit und sogar zu sexistischen und rassistischen Aussagen soll es gekommen sein. Diese seien zwar von Crew-Mitgliedern und nicht von DeGeneres persönlich ausgegangen. Die Moderatorin sei jedoch nicht aktiv dagegen vorgegangen oder habe sich nicht ausreichend über die Arbeitsbedingungen informiert. Auf Twitter häuften sich zudem Beiträge, in denen DeGeneres persönlich angegriffen wurde. Sie sei die unsympathischste Person der Welt, lautete ein Vorwurf, der binnen kurzer Zeit zahlreiche Kommentare und Retweets erlangte.

DeGeneres kündigt „ein neues Kapitel“ an

Am Montag, den 21. September, lief nun die erste Episode der neuen Staffel ihrer berühmten Talkshow. Zu Beginn der Sendung stellt sich DeGeneres vor ihr (virtuelles) Publikum und hält eine siebenminütige Ansprache, die sie mit der ironischen Bemerkung einleitet, sie habe einen großartigen Sommer hinter sich. Anschließend wird sie ernst. „Ich erfuhr, dass hier Dinge geschahen, die niemals hätten geschehen dürfen“, sagte DeGeneres. „Ich nehme das sehr ernst und möchte den Betroffenen mein Beileid aussprechen. Ich weiß, dass ich mich in einer privilegierten und machtvollen Position befinde, und mir ist klar, dass damit auch Verantwortung einhergeht. Und ich übernehme die Verantwortung […].“ Es habe es eine Untersuchung gegeben und notwendigen Änderungen seien vorgenommen worden. „Und heute“, kündigt die 62-Jährige an, „startet ein neues Kapitel!“