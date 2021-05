Billie Eilish reagiert auf Vorwürfe zum Dessous-Shooting

Billie Eilish erntete für ihr freizügiges Shooting in der Juni-Ausgabe der „Vogue“ nicht nur Zuspruch, sondern auch Kritik. „Der Beweis, dass Geld dich dazu bringen kann, deine Werte zu ändern und dich zu ,verkaufen‘: Billie Eilish schockiert ihre Fans, indem sie in der ,Vogue‘ Baggy-Kleidung gegen Dessous tauscht – obwohl sie jahrelang geschworen hat, ihren Körper zu ,verstecken‘“, so die britische Yellow Press.

Die 19-Jährige wehrte sich jetzt indirekt gegen den Vorwurf des Ausverkaufs, indem sie das Posting einer anderen Userin in ihrer Story teilte, das schon vorab aufgrund seiner Botschaft viral ging.

„ Die Gesellschaft, dieser perverse, abgefuckte Ort “

Instagram-Userin Emily Clarkson hat die Schlagzeilen umgeschrieben und einen expliziten Text darunter verfasst. Clarkson schrieb von Billies Stärke und Kraft, die von ihren „Vogue“-Bildern ausgehe. Dann fuhr sie fort: „Sie hat ihren Körper jahrelang versteckt, weil sie nicht sexualisiert werden wollte. Sie traf diese Entscheidung, als sie ein KIND war. Weil sie wusste, wie Erwachsene sein können. Das sind Entscheidungen, die wir alle getroffen haben.“

Die Userin bezeichnet die Gesellschaft als einen „perversen, abgefuckten Ort“. Das Posting seht ihr hier.

Billie Eilish über Body Shaming

Die Musikerin selbst steht nach wie vor hinter ihren Fotos. In einem Interview sagte sie: „Ich liebe die Bilder und habe es geliebt, dieses Shooting zu machen. Mach, was immer du willst, wann immer du willst. Scheiß auf alles andere.“ Eilish sprach in dem ursprünglichen „Vogue“-Artikel auch das Thema Body Shaming an und sagte: „Mein Ding ist, dass ich tun kann, was immer ich will.“

Am 29. April veröffentlichte sie die dritte Single aus ihrem kommenden Album HAPPIER THAN EVER mit dem Titel „Your Power“. Das Album, das am 30. Juli erscheinen wird, folgt zwei Jahre nach WHEN WE FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?.

+++ Dieser Artikel erschien zuerst auf rollingstone.de +++