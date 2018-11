Billy Corgan denkt über ein The-Smashing-Pumpkins-Weihnachtsalbum nach

Billy Corgan live auf einem Charity-Event von Cindy Lauper am 3. Dezember 2016 in New York

In einem Interview mit „USA Today” sagte Billy Corgan, es würde ihn reizen, ein Weihnachtsalbum mit The Smashing Pumpkins zu machen. Die Band liegt gerade in den letzten Zügen ihrer Reunion-Tour, und wurden Montag für die Zwillingsfestivals „Rock am Ring” und „Rock im Park” 2019 bestätigt.

Auf die Frage, was Corgan denn in nächster Zeit so plane, antwortete der: „Ich habe da so eine Vermutung, dass ich irgendwann versuchen werde, mit The Smashing Pumpkins ein Weihnachtsalbum zu machen. Vielleicht werde ich die Weihnachtsstimmung nutzen, um ein Konzept zu erstellen, auch, wenn wir noch nicht bereit sind, es aufzunehmen.”

Corgan sagte weiter, er würde einen Mix aus Covers und selbstgeschriebenen Songs bevorzugen, und nennt den vielgecoverten Song „Jingle Bell Rock” als Referenzpunkt. Er selbst würde aber gerne etwas weniger Elektronisches machen, etwas „was du anmachst und mit den Kindern rund um den Baum sitzt und nicht dazu rockst”. Ein rockiges The-Smashing-Pumpkins-Weihnachtsalbum sehe er nicht.

The Smashing Pumpkins haben in den vergangenen Jahrzehnten sogar schon vorgearbeitet und bereits zwei Weihnachtssongs aufgenommen, die möglicherweise einen Vorgeschmack auf das etwaige kommende Album bieten:

Am 16. November 2018 erschien das aktuelle The-Smashing-Pumpkins-Album SHINY AND OH SO BRIGHT, VOL. 1 / LP: NO PAST. NO FUTURE. NO SUN., für das ME-Rezensent Reiner Reitsamer gemischte Gefühle hegte: