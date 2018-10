The Smashing Pumpkins veröffentlichen seltsames Halloween-Video

In Billy Corgans Kopf muss es oft wild zugehen. Einen Einblick erhält man im von ihm erdachten und verwirklichten neuen Musikvideo seiner Band The Smashing Pumpkins.

Im Video zur Single „Silvery Sometimes (Ghosts)” wird die Band von Mark McGrath, dem Sänger der US-Poprockband Sugar Ray, unter langer, langweiliger Vorrede in ein Spukhaus gesperrt – über Nacht, für einen „guten Zweck”. Billy Corgan sieht dabei, glatzköpfig und blass wie eh und je, noch am ehesten aus wie ein Gespenst – verstärkt noch durch sein Dracula-esques Augen-Make-Up.

Auch interessant The Smashing Pumpkins kündigen ihr „Reunion“-Album an The Smashing Pumpkins sind derzeit auf Tour für ihr am 16. November 2018 erscheinendes Album SHINY AND OH SO BRIGHT, VOL. 1 / LP: NO PAST. NO FUTURE. NO SUN. „Silvery Sometimes (Ghosts)” ist die zweite Single aus dem mittlerweile zehnten Studioalbum der Band rund um Billy Corgan. Wer sich jetzt nicht sicher ist, wer überhaupt noch bei The Smashing Pumpkins dabei ist, ist nicht allein: Billy Corgan ist das einzige ständige Bandmitglied und gruppiert The Smashing Pumpkins alle paar Jahre neu.

Auch interessant Smashing Pumpkins: Vorverkauf für die Reunion-Tour läuft nur schleppend Die aktuelle Besetzung umfasst nebst Corgan selbst auch den Gründungsgitarristen James Iha und den Gründungsschlagzeuger Jimmy Chamberlin, gerne wird deshalb von einer Reunion gesprochen. Gründungsbassistin D’arcy Wretzky sollte beim neuen Album und deren Tour ursprünglich auch wieder mit dabei sein, hatte aber Streit mit Bandboss Corgan und wollte nicht mehr. So spielt jetzt wieder Jeff Schroeder den Bass bei The Smashing Pumpkins, wie er das seit 2006 sowieso schon tut.

Aktuelle Reunion-Tourdaten der Smashing Pumpkins: