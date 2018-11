„Rock am Ring“ und „Rock im Park“ 2019 bestätigen The Smashing Pumpkins – und weitere Bands

James Iha und Billy Corgan von The Smashing Pumpkins auf der Bühne bei der "The Shiny and Oh So Bright Tour" im Golden 1 Center am 28. August 2018 in Sacramento, Kalifornien.

Deutschlands größtes Doppelfestival, „Rock am Ring“ und „Rock im Park“, hat weitere Acts für seine 2019er-Edition bestätigt. Zugpferd der zweiten Bandwelle sind The Smashing Pumpkins, die erstmals nach zwölf Jahren (und nun mit neuem Album) wieder bei den Festivals am Nürburgring und in Nürnberg auftreten werden. Auch interessant Rock am Ring 2019 und Rock im Park 2019: Die Ärzte treten als Headliner auf

Neu bestätigt wurden zudem Three Days Grace, Trivium, Seiler und Speer, Eagles of Death Metal, Graveyard sowie Badflower. Damit stehen bereits 43 Acts fest, die im kommenden Jahr bei „RaR“ und „RiP“ spielen werden. Bis Weihnachten wird die Anzahl noch weiter steigen: Die Veranstalter haben für den 26. November und den 3. Dezember zwei weitere Bandwellen angekündigt, die – so erhoffen sie sich wohl – gute Argumente liefern sollen, um den Lieben Festivaltickets unter den Weihnachtsbaum zu legen.

„Rock am Ring“ und „Rock im Park“ finden 2019 vom 7. bis zum 9. Juni statt. Alle bisher bestätigten Acts findet Ihr hier im chronologischen Überblick:

Against The Current

Alice In Chains

Alligatoah

Amon Amarth

Arch Enemy

Architects

Badflower

Bastille

Behemoth

Blackout Problems

Black Rebel Motorcycle Club

Bonez MC & RAF Camora

Die Antwoord

Die Ärzte

Dropkick Murphys

Eagles of Death Metal

Feine Sahne Fischfilet

Foals

Godsmack

Graveyard

Halestorm

Hot Water Music

Kontra K

Marteria & Casper

nothing, nowhere.

Power Trip

Sabaton

SDP

Seiler und Speer

Slash feat. Myles Kennedy and The Conspirators

Slipknot

Starset

Tenacious D

The 1975

The BossHoss

The Fever 333

The Smashing Pumpkins

Three Days Grace

Tool

Trivium

Underoath

Welshly Arms

While She Sleeps