40 Jahre „Like a Virgin“: Das ist unsere ultimative Madonna-Playlist

Die Playlist zur Inside-Story in der Musikexpress-Ausgabe 12/24: Madonna – Aufstieg einer Königin.

Die Braut, die sich was traut: Der Song „Like a Virgin“ und das dazugehörige Album definierten Madonna als den wegweisenden Popstar der 1980er-Jahre, der Themen wie Sex, Feminismus und Religion neu verhandelte.

Die ultimative Madonna-Playlist

Die Wahl fiel nicht leicht, aber hier sind sie, die Highlights aus mehr als vier Dekaden Queen of Pop in einer komprimierten Playlist. In der aktuellen Ausgabe erfahrt ihr, welchen Stellenwert jeder der Songs für die Redaktion hat.

Mehr als eine Generation wuchs mit ihren Hits und Neuerfindungen auf. In den Achtziger- und Neunzigerjahren war Madonna Luise Ciccone, kurz Madonna, der größte weibliche Popstar der Welt. Heute muss sie sich diesen Titel teilen – allerdings auch nur mit einer Handvoll anderer Künstlerinnen. Wo man auch hinschaut, Madonnas Einfluss ist überall. Im Pop-Olymp besitzt die Musikerin und Schauspielerin aber Wohnrecht auf Lebenszeit.

In der aktuellen Ausgabe werfen wir einen Blick auf ihre bemerkenswerte Geschichte, die kulturellen Gegebenheiten, die Madonnas Aufstieg erst möglich machten, und natürlich den Verlauf ihrer beispiellosen Karriere. Zudem lassen wir Thronerb:innen wie Dua Lipa, Liam Gallagher und Charlie XCX zu Wort kommen, die Madonna für ihre Einzigartigkeit feiern.

