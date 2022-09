Black Country, New Road covern Billie Eilish

Auf ihrer laufenden Tour haben Black Country, New Road ein nur auf den ersten Blick unpassendes Cover gespielt: Im New Yorker Bowery Ballroom gaben sie ihre ureigene Version von Billie Eilishs „Happier Than Ever“ zum Besten, dem Titelsong ihres 2021 erschienenen zweiten Albums.

Auf den zweiten Blick ist die Verbindung nicht neu. In ihrem Song „Good Will Hunting“ vom 2022 erschienenen zweiten Album ANTS FROM UP HERE heißt es in einer Zeile: „She had Billie Eilish style / Moving to Berlin for a little while”.

Dass das Sextett dieser Tage unterwegs sein würde, war damals nicht selbstverständlich; Kurz vor VÖ ihres zweiten Albums verließ Sänger Isaac Wood seine Band. Er erklärte: „I am not feeling so great and it means I won’t be a member of the group anymore”. Damals bevorstehende Konzerte wurden abgesagt, bis die Tour schließlich doch wieder aufgenommen wurde. Die anderen Bandmitglieder erklärten: „The things we’ll miss about working with Isaac are too many and various to list here, but by listening to the music we made together, I’m sure you’ll understand at least a few of them”.

Ihr Debüt FOR THE FIRST TIME erschien 2020. Schon damals wurde der Band aus London eine große Zukunft prophezeit. ME-Autor Christopher Hunold etwa befand: „Das Debüt der Londoner Postpunk-Hoffnung ist so chaotisch und faszinierend wie die Generation, die es beschreibt.“