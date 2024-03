„Black Mirror“: Diese Folge erhält in der neuen Staffel eine Fortsetzung

Die Geschichte der „USS Callister“ aus „Black Mirror“ soll in der neuen Staffel fortgesetzt werden.

Die siebte Staffel der düsteren Sc-Fi-Serie „Black Mirror“ von Charlie Brookers soll 2025 auf Netflix erscheinen – und mit ihr eine Fortsetzung der Folge „USS Callister“. Ein genaues Erscheinungsdatum wurde noch nicht bekannt gegeben.

„Black Mirror“: Wie geht es für die USS Callister weiter?

Die neue Staffel von „Black Mirror“ wird sechs Folgen beinhalten, unter anderem die Fortsetzung des Science-Fiction-Abenteuers „USS Callister“ aus der vierten Staffel. „Robert Daly ist tot, aber für die Besatzung der USS Callister fangen die Probleme gerade erst an“, so der globale Streamingdienst in einem Teaser.

Die Episode wird die Fortsetzung der Folge aus Staffel vier sein, in der es um den von Jesse Plemons dargestellten Daly ging, einen zurückgezogenen Programmierer, der ein beliebtes Multiplayer-Online-Game mitbegründet hat. Der frustrierte Daly simuliert in dem Spiel ein Star-Trek-ähnliches Weltraumabenteuer, indem er die DNA seiner Mitarbeiter:innen verwendet, um digitale Klone von ihnen zu erstellen und sie als Kapitän des Raumschiffs USS Callister zu führen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Nachricht wurde am Donnerstag, den 14. März auf der Veranstaltung „Next on Netflix“ in London bekannt gegeben. Bei der Vorschauveranstaltung wurden eine Reihe von Casting- und Inhaltsankündigungen gemacht und verschiedene Netflix-Führungskräfte und Stars vorgestellt.

Die Anthologieserie hat sich bereits in den vergangenen sechs Staffeln selten an Kontinuität gehalten und während zwar bestimmte Themen, Ereignisse oder Technologien in mehreren Folgen auftauchen, gab es bisher noch keine Episode, die den Handlungsstrang einer anderen aufgegriffen oder fortgeführt hat – bis jetzt.