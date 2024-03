„Stranger Things“: Release der 5. Staffel dauert länger als erwartet

„Stranger Things“-Star Millie Bobby Brown macht in einem Interview alles andere als Hoffnung.

Was war noch mal der Status in „Stranger Things“? Bis die neuen Folgen der Sci-Fi-Serie ausgestrahlt werden, lohnt sich ein Re-Watch – oder mindestens noch einmal ein ausführliches Wiki-Durchlesen des vorherigen Geschehens. Immerhin lief die vierte Staffel auf Netflix bereits 2022 – der erste Part Ende Mai und der Rest folgte Anfang Juli. Und nun hat Millie Bobby Brown, alias Eleven, in einem Gespräch bei „The Jonathan Ross Show“ mal eben allen „Stranger Things“-Fans den Hoffnungsboden unter den Füßen weggezogen.

Noch neun Monate Drehzeit?!

Wer glaubte, noch in diesem Jahr mit der fünften Staffel rechnen zu können, wird nach ihrer Aussage enttäuscht sein, denn sie erklärte: „Wir haben noch neun Monate vor uns“ und bezog sich damit auf die noch verbleibenden Dreharbeiten.

Konkreter will die Schauspielerin jedoch nicht werden. Der Grund ist logisch: „Ich mag Netflix wirklich, ich würde gerne für eine sehr lange Zeit da angestellt sein. Und weil ich ein Stück Papier unterschrieben habe, auf dem steht, dass ich nichts sagen darf – und ich denke, ich bin es ihnen schuldig, meinen Mund zu halten.“

Scheinbar ist das Drehbuch auch noch nicht fertig

Doch so ganz ohne Teaser kommt Brown dann doch nicht aus und lässt aufmerksame Zuhörer:innen wissen, dass selbst das Skript der Serie noch nicht final steht, denn: „Ich weiß, was mit meiner Figur passiert. Ich habe das Drehbuch noch nicht gelesen, weil sie noch dabei sind, es zu schreiben. Ich glaube, ich habe bis zur sechsten Folge gelesen … Aber wie ich schon sagte, ich arbeite gerne für Netflix, ich werde ein gutes Mädchen sein.“

5. Staffel von „Stranger Things“ dann im Sommer 2025?

Sollte Millie Bobby Browns Behauptung stimmen, würden die Dreharbeiten an den nächsten Episoden sich bis zum Dezember 2024 hinziehen. Im Anschluss muss sich um die Special Effects, Sound und Ähnliches gekümmert werden – somit könnte ein Release-Termin erst im Sommer 2025 angepeilt werden.