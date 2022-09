Blackpink auf Europa-Tour 2022: Tickets, Termine, Vorverkauf

Die südkoreanische Girlgroup Blackpink meldet sich mit einem neuen Album zurück: BORN PINK erscheint am 16. September. Im Rahmen dessen kündigte sie außerdem eine Nordamerika- und Europa-Tour 2022 an.

Die „BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK]“ beginnt am 25. Oktober in Dallas, Texas, und endet am 22. Dezember in Amsterdam. Ihr Tour-Programm besteht aus insgesamt 14 Konzerten, darunter zwei Shows in Köln und Berlin – die Termine findet Ihr weiter unten. Der Vorverkauf startet parallel zum Album-Release am 16. September um 10 Uhr. Für Mitglieder des „Blink Memberships“ startet der Vorverkauf bereits am 13. September um 10 Uhr. Die Tickets sind hier erhältlich.

Auf BORN PINK wird unter anderem die Single „Pink Venom“ (2022) zu hören sein, mit der die Gruppe ihren großen Durchbruch schaffte: Der Track generierte 7,9 Millionen Streams innerhalb von 24 Stunden.

„Pink Venom“ von Blackpink:

„BLACKPINK WORLD TOUR“ 2022 – Deutschlandtermine:

08.12.22 in Köln, Lanxess Arena

19.12.22 in Berlin, Mercedes-Benz Arena