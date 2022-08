„Pink Venom“: K-Pop-Gruppe Blackpinks erste Single des neuen Albums im Stream

Die Girlgroup Blackpink präsentieren ihre erste neue Single seit fast zwei Jahren. „Pink Venom“ ist Teil des neuen Albums BORN PINK, das am 16. September erscheinen soll. Ein offizielles Musikvideo gibt es auch schon.

Bis ins Detail perfektionierte Tanzeinlagen, bunte Outfits und schnelle Cuts: Blackpink wissen, was die jungen Fans in einem Musikvideo sehen wollen. Am 28. August werden sie „Pink Venom“ bei den „MTV Video Music Awards“ performen.

Der Song wurde gleichzeitig mit der sogenannten „Light Up the Pink campaign“ veröffentlicht. Die Idee hinter der Kampagne: Gebäude und Türme in Städten wie Los Angeles, Bangkok, New York und Shanghai erleuchten im bandeigenen Pink.