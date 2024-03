Blackpink: Erste K-Pop-Girlgroup mit Milliarden-Single auf Spotify

Ihr Song „How You Like That“ ist der Grund für diesen Meilenstein.

Blackpinks Track „How You Like That“ von ihrem 2020er Werk THE ALBUM hat am Anfang dieser März-Woche die Milliarden-Marke an Streams auf Spotify geknackt. Damit sind sie die erste K-Pop-Band, die dieses Ziel erreichen konnte.

Zuvor hatte diesen Erfolg aber schon Gruppenmitglied Lisa im September 2023 mit ihrem Solosong „Money“ geschafft.

Willkommen im „Billions Club“

Das Stück wurde seitdem in die offizielle Spotify-Playlist „Billions Club“ aufgenommen – neben weiteren Hits, die ebenfalls eine Milliarde Streams auf der Musikplattform überschritten haben. Zu den anderen K-Pop-Liedern im „Billions Club“ gehören unter anderem die BTS-Songs „Dynamite“ und „Butter“ sowie „Seven“ von BTS-Sänger Jungkook.

Blackpink-Mitglied Jennie wurde außerdem kürzlich die erste weibliche K-Pop-Solosängerin, die mit ihrem Musikvideo zu „Solo“ eine Milliarde Aufrufe auf YouTube erreichte. Der einzige andere K-Pop-Solokünstler, der mit einem einzigen Video eine Milliarde Aufrufe packte, war Psy mit seinem „Gangnam Style“ im Jahr 2012.