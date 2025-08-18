K-Pop-Superstars Blackpink covern Spice Girls im Wembley

Blackpink: Die Tour-Termine für 2025 stehen fest

„Golden“ ist erster weiblicher K-Pop-Hit in der Billboard Hot 100

Spice Girls: Reunion-Tour wohl wegen Streit bei Geri & Mel B geplatzt

Während ihres London-Auftritts verneigten sich Blackpink vor der „ikonischen Girlgroup“ und spielten ihren größten Hit.

Wie bedankt man sich bei einem großzügig feiernden britischen Publikum? Blackpink wissen, was ihre Fans hören wollen und covern beim zweiten ihrer XXL-Auftritte im Wembley Stadium am Samstag (16. August) „Wannabe“ von den Spice Girls.

Die Gruppe ist die erste K-Pop-Band, die in dem Stadion als Headliner aufgetreten durfte. Dementsprechend ehrfürchtig gaben sich die Sängerinnen.

Es ist zwar nicht das erste Mal, dass Blackpink „Wannabe“ spielen (die Premiere fand bei James Cordens „Carpool Karaoke“ im Jahr 2023 statt), aber noch nie zuvor zelebrierten sie den Debüt-Hit von Melanie B, Melanie C, Victoria Beckham, Geri Halliwell und Emma Bunton vor einem großen Publikum.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Blackpink sehen Spice Girls als Vorbilder

Die Südkoreanerinnen lobten, dass bei den Spice Girls jede Musikerin einen eigenen Charakter hatte und dass sie das als Band stark inspiriert hätte.

Während ihrer ersten Nacht in Wembley tauchte überraschend FKA twigs auf und man sah auf der Leinwand, wie sie gemeinsam mit Sängerin Rosé hinter der Bühne Fotos machten.

Mit den beiden Terminen im Wembley ist der kurze Europateil der Welttournee von Blackpink erst einmal abgeschlossen. Einen Abstecher nach Deutschland gab es nicht. Die Musikerinnen reisen nun weiter nach Asien, wo sie im Oktober in Taiwan und Thailand auftreten werden.

Zuletzt veröffentlichten Blackpink die etwa technolastige Single „Jump“, nachdem seit drei Jahren kein einziges neues Lied erschienen war. Er fand (sogar mit Reprise) den Weg in die Setlist der Tour. Derzeit gibt es Gerüchte über eine kommende EP.