Rosé erste K-Pop-Künstlerin mit „Song des Jahres“ bei VMAs

Für Sängerin Rosé von der K-Pop-Band BLACKPINK war es eine besondere Auszeichnung bei den MTV VMAs, wie sie in ihrer Dankesrede deutlich machte.

Rosé von BLACKPINK hat bei den MTV Video Music Awards 2025 Geschichte geschrieben. Die Sängerin wurde für ihre Bruno-Mars-Kollaboration „APT.“ mit dem „Song des Jahres“ ausgezeichnet.

Die Koreanerin ist damit die erste K-Pop-Künstlerin überhaupt, die diesen Preis bei den VMAs erhält. Die Preisverleihung fand am 7. September in der UBS Arena in Long Island, New York, statt.

Emotionale Dankesrede

In einer Dankesrede widmete Rosé den Preis ihrem 16-jährigen Ich: „Ich hatte Angst, dass ich auf meinem Weg meine Träume nicht verwirklichen könnte und mein 16-jähriges Ich enttäuschen würde, das immer ein Außenseiter war. 12 Jahre später widme ich diesen Preis meinem jungen Ich und allen, die mich auf meinem Weg begleitet haben.“

Die Single „APT.“ wurde 2024 von „NME“ zu einem der 50 besten Songs des Jahres und zu einem der 25 besten K-Pop-Tracks gekürt. Kritiker:innen des Magazins lobten Rosés kraftvolle und selbstbewusste Stimme sowie die Pop-Rock-Riffs, die an Ikonen wie Toni Basil, Blondie und Joan Jett erinnern. „NME“ beschrieb den Song als „süchtig machend, frech und extrem unterhaltsam“, ein perfekter Einstieg in Rosés neue künstlerische Phase.

Erfolgreicher Abend für die K-Pop-Band

Neben Rosé wurde BLACKPINK als „Beste Gruppe“ ausgezeichnet, während ihre Bandkollegin Lisa mit „Born Again“ (feat. Doja Cat & Raye) den K-Pop Award gewann, zum zweiten Mal in Folge. Sängerin Ariana Grande eröffnete die diesjährigen VMAs und gewann zugleich den Preis für das Musikvideo des Jahres mit „Brighter Days Ahead“. Lady Gaga erhielt die Auszeichnung als „Künstlerin des Jahres“, während Mariah Carey den „Video Vanguard Award“ entgegennahm.

Rosé selbst führte die K-Pop-Nominierungen mit insgesamt acht Nennungen an, darunter in Kategorien wie „Beste Kooperation“, „Beste Regie“ und „Beste Visuelle Effekte“. Bei der Preisverleihung nahm sie die Auszeichnung für „APT.“ stellvertretend auch für Bruno Mars entgegen, der nicht vor Ort war.