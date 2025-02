Blackpink: Die Tour-Termine für 2025 stehen fest

Blackpink sind im Sommer 2025 auf Tournee – aber kommen sie auch nach Deutschland?

Blackpink-Fans können sich nun freuen: Die südkoreanische Girlgroup hat am Mittwoch, den 19. Februar, bekannt gegeben, wohin genau sie ihre anstehende Welttournee verschlagen wird.

Es ist offiziell

Den Auftakt sollen zwei Shows im Ursprungsland der K-Pop-Band bilden. Dabei werden Lisa, Jisoo, Rosé und Jennie Kim am 5. sowie am 6. Juli im Goyang Stadion in Seoul aufspielen. Knapp einen Monat später wird die Tour dann am 15. August im Wembley Stadion in London abgeschlossen.

Insgesamt werden Blackpink neben den zwei Shows in Seoul und der Abschlussshow in London noch sieben weitere Gigs performen. Wo genau diese Auftritte stattfinden werden und ob Deutschland auch dabei ist, könnt ihr hier nachlesen:

Die Tourdaten der Blackpink-Welttournee 2025

5. Juli – Goyang Stadion, Seoul, Südkorea

6. Juli – Goyang Stadion, Seoul, Südkorea

12. Juli – SoFi Stadion, Los Angeles, Kalifornien

18. Juli – Soldier Field Stadion, Chicago, Illinois

22. Juli – Rogers Stadion, Toronto, Ontario

26. Juli – Citi Field, New York City, New York

2. August – Stade de France, Paris, Frankreich

6. August – Ippodromo SNAI La Maura, Mailand, Italien



9. August – Estadi Olímpic, Barcelona, Spanien



15. August – Wembley Stadion, London, Großbritannien

Ja genau: Wer von der veröffentlichten Tour-Liste jedoch enttäuscht wird, sind die deutschen Fans der „Pink-Venom“-Interpretinnen. Dieses Mal ist nämlich anscheinend – im Gegensatz zu ihrer vorherigen Konzertreihen 2022 und 2023 – kein Stop in Deutschland geplant.

Im Rahmen ihres Albums BORN PINK trat das Quartett in insgesamt 22 Ländern auf. Damals, im Dezember 2022, auch in Deutschland, einmal in Köln und einmal in Berlin, wobei kurzfristig noch eine zweite Show in Berlin dazukam.

Das Quartett startete auch schon mit Solokarrieren durch

Die Neuigkeiten zu der anstehenden Welttournee gesellen sich zu einer Reihe an News zu den Solokarrieren der 2016 gegründeten Girlgroup. Während sie durch Blackpink internationale Bekanntheit erlangten, sind alle Mitglieder mittlerweile auch als Solokünstlerinnen aktiv und entdecken teilweise auch die Schauspielerei für sich.

Im Dezember brachte Rosé ihr Debütalbum ROSIE heraus, dessen Leadsingle „APT“, eine Zusammenarbeit mit Bruno Mars, weiterhin in den „Billboard Hot 100“ hochklettert. Am 6. Februar veröffentlichte Bandkollegin Lisa ihre neue Single „Born Again“ mit Doja Cat und Raye. Zusätzlich übernimmt sie die Hauptrolle in der dritten Staffel der erfolgreichen HBO-Serie „The White Lotus“, die am 16. Februar startete.

Die dritte im Bunde, Jennie, plant für März den Release ihres ersten Studioalbums mit dem Titel RUBY und arbeitet gleichzeitig an ihrer ersten Solotour. Das letzte Mitglied, Jisoo, wird ab 7. Februar auf Prime Video als Hauptdarstellerin von „Newtopia“ zu sehen sein und veröffentlichte nur sieben Tage später, am 14. Februar, ihre erste EP AMORTAGE.