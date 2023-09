Blink-182 in Berlin: Hit-Show mit Laser, Nostalgie-Faktor & LP-Countdown

Am 16. September spielten sie in Berlin ein Best Of ihrer 30-jährigen Karriere. Hier gibt's Fotos.

Am 16. September 2023 spielten Blink-182 in der ausverkauften Mercedes-Benz Arena Berlin ein Best Of ihrer rund 30-jährigen Karriere.

ME-Fotograf Erik Lorenz war dabei. Sein Eindruck: „Tom DeLonge war nach neun Jahren wieder zurück an der Gitarre zu sehen und klang auch stimmlich viel besser als je zuvor. Der von einer Krebserkrankung genesende Mark Hoppus strahlte ebenso eine riesige Spielfreude aus. Mit viel Feuerwerk, Lasern und viel Videomaterial aus alten Zeiten auf einem riesigen Bildschirm, wurde man zurück in die Anfang 2000er PopPunk-Hochzeiten versetzt. Travis Barker, der beinahe die Tour wegen der bevorstehenden Geburt seines Kindes mit Kourtney Kardashian hätte absagen müssen, bewies eindrucksvoll, warum er einer der besten Schlagzeuger der Welt ist. Hits wie „Whats My Age Again“ , „All The Small Things“ und „The Rock Show“ brachten das Publikum in Ekstase. Am Ende des Abends wurde auf Instagram ein Countdown zum neuen Album geteilt. Vielleicht sieht man die Band also schon bald wieder.“