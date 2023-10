blink-182: Travis Barker zieht sich bei Konzert Handverletzungen zu

Die Pechsträhne des blink-182-Schlagzeugers geht weiter.

Bei einem Auftritt mit seiner Band blink-182 hat sich Travis Barker Verletzungen an der Hand zugezogen. Die Gruppe befindet sich gerade auf ihrer Reunion-Tour in Großbritannien. Nach ihrer Manchester-Show zeigte der Schlagzeuger seine blutige Hand in seiner Instagram-Story, die jedoch mittlerweile nicht mehr einsehbar ist. Er präsentierte blutige Schnitte, verschorfte Knöchel und seine blutverschmierte Hose. Eine Einschränkung seiner Leistungsfähigkeit für die nächsten Gigs soll es deshalb aber nicht geben.

Gesundheitlich musste Travis Barker zuletzt einiges einstecken. Vor Kurzem gab der blink-182-Drummer bekannt, dass er sowohl mit einem Anfall von Trigeminusneuralgie (eine Krankheit, die zu starken Nervenschmerzen führt) zu kämpfen hatte, als auch eine COVID-Infektion, sowie eine Wurzelbehandlung ihm zu schaffen machten. In einem X-Beitrag schrieb Barker dazu: „Das bedeutet, dass ich so ziemlich alles verkraften kann, was Gott mir zuwirft“.

Auch vor seinen jüngsten Verletzungen hatte Travis Barker bereits mit seinen Händen zu tun: Bei den Proben zur Tour mit blink-182 hatte sich der Schlagzeuger mehrfach an den Fingern verletzt, bis er sich letztendlich im März 2023 operieren lassen musste.

Nicht nur Barker selbst, auch seine Familie schien in letzter Zeit nicht unbedingt vom Glück verfolgt zu sein. Die Schwangerschaft seiner Frau Kourtney Kardashian führte zu Komplikationen, weshalb der Musiker einige Konzerte seine Tour nicht mitspielten konnte. Sie musste sich einer Not-Operation unterziehen, der Sohn der beiden kam gesund zur Welt.