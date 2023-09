Blink-182 teasern neue Musik mit Poster und mysteriöser Website

Laut Tom DeLonge steht das „beste Album“ von Blink-182 kurz bevor.

Seit 2022 gehört Tom DeLonge wieder zu Blink-182. Nach der Veröffentlichung von „Edging“ im selben Jahr, verkündete der Sänger, die Pop-Punk-Band habe soeben das „beste Album der Karriere“ geschrieben. Dieses Album scheint nun kurz bevorzustehen.

An verschiedenen Standpunkten tauchten Promo-Poster auf, die mit dem Blink-182-Logo und dem Schriftzug „One More Time…“ versehen sind. Auch wurden in Toronto Poster gesichtet, auf denen anscheinend Songlyrics gedruckt sind: „Do I have to die to hear you miss me?/ Do I have to die to hear you say goodbye?/ I don’t want to act like there’s tomorrow/ I don’t want to wait to do this one more time.”

Des Weiteren konnten Fans einen QR-Code scannen, der sie zu einer Webpage führt, die laut einem Pop-Up-Fenster derzeit „wegen Wartungen geschlossen“ ist. Hinter der Meldung spielt ein Video von einem Mann, der im Hazmat-Anzug Blink-182-Graffiti von einer Badezimmer-Wand putzt.

Auch machte Tom DeLonge einen Post auf X (vormals Twitter), in dem er bestätigt, dass neue Musik nicht mehr lange auf sich warten lässt: „@blink182 Musikvideo(s) und Album sind nur Wochen (Tage) entfernt. Endlich sind wir hier.“ Über Instagram teilte der Sänger derweil ein Behind-the-Scenes-Foto von einem Musikvideo-Shoot.