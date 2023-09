blink-182: Tom DeLonge hätte fast die Musik aufgegeben

Dann erfuhr von Hoppus' Krebs & glaubte, nur mit Musik klarmachen zu können: Wir kommen da zusammen durch.

Im Zuge der Ankündigung von blink-182s neuem Album ONE MORE TIME… hat Tom DeLonge offenbart, dass er kurz davor war, seine Karriere zu beenden. Er war fast soweit, doch als er dann von Mark Hoppus‚ Krebserkrankung erfuhr, glaubte er, nur mit der Musik klarmachen zu können: Wir kommen da zusammen durch.

In dem Video-Teaser, den die Band zur Album-Verkündung teilte, wird ein intimes Gespräch mit Zane Lowe gezeigt. Und in diesem erzählt der Sänger und Gitarrist der Band nachdenklich: „Ich weiß noch, wie ich zu meiner Frau sagte: Ich glaube nicht, dass ich jemals wieder Musik machen werde. Ich glaube nicht, dass ich jemals wieder auf Tournee gehen werde … Bis Mark mir sagte, dass er krank ist, und dann dachte ich: Das war das Einzige, was ich tun wollte.“

Weiterhin erklärt er: „Als er [ Hoppus] mir sagte, dass er krank ist, war das das Schlimmste… nichts ist wirklich wichtig.“

Im Juni 2021 machte der Bassist und Sänger Mark Hoppus seine Krebserkrankung publik. „Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom im vierten Stadium“ hieß damals die Diagnose. Es ist die gleiche Art von Krebs, an der in der Vergangenheit bereits seine Mutter erkrankte. Diese konnte die Krankheit erfolgreich besiegen. Hoppus selbst beschrieb seine Diagnose zu diesem Zeitpunkt mit den Worten: „Mein Blut versucht mich umzubringen“. Tatsächlich hätte die folgende Chemo-Therapie seine Stimmbänder zerstört.

Tom DeLonge wollte der Krankheit etwas entgegensetzen und erklärt nun im Interview: „Es ging nicht um Ruhm oder Geld oder wie groß Blink ist oder so, es war wie ‚Du wirst diese Scheiße überstehen und wir werden dominieren.‘“ Und so kam es, dass DeLonge doch nicht die Musikkarriere an den Nagel hing.

DeLonge ist erst seit 2022 wieder Teil der Band, nachdem sie aufgrund von einigen Meinungsverschiedenheiten zuvor getrennte Wege gingen. Nun hat blink-182 ihr neues Album mit einem Teaser zu einem bald erscheinenden Interview angekündigt. In dem vierminütigen Teaser spricht die Band über ihre Entwicklung seit DeLonges Rückkehr und teilt weitere Insides in das Bandgefüge.

Ihr Album ONE MORE TIME… wird am 20. Oktober erscheinen. Die Single „One More Time“ wird bereits am Donnerstag, den 21. September, herauskommen. Das gesamte Album kann bereits hier vorbestellt werden.

Den Teaser zum Interview gibt es hier: