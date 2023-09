blink-182 kündigt neues Album mit Tom DeLonge mit Teaser-Clip an

Das Album ONE MORE TIME… wird am 20. Oktober erscheinen. Eine neue Single kommt am 21. September.

Zum ersten mal seit zwölf Jahren werden blink-182 wieder mit Tom DeLonge eine neue Platte veröffentlichen. Das zehnte Studioalbum der Band, ONE MORE TIME…, soll am 20. Oktober erscheinen. Dieses wird das erste gemeinsame Werk von Travis Barker, Mark Hoppus und Tom DeLonge seit NEIGHBORHOODS (2011) sein.

Tom DeLonge war seit der Gründung, bis auf eine vierjährige Pause, Sänger und Gitarrist von blink-182. Doch 2015 wurde er vorerst nach einigen Meinungsverschiedenheiten aus der Gruppe geworfen. Matt Skiba von Alkaline Trio ersetzte ihn – bis DeLonge 2022 wieder zum Teil der Band wurde.

Nachdem Tom DeLonge Ende August 2023 auf Twitter teilte, dass eine neue Platte seines Trios bereits in den nächsten Wochen kommen dürfte und damit Fan-Spekulationen anheizte, brachte die Band am 18. September ein vierminütiges Video auf ihren Social-Media-Kanälen heraus, in dem sie in einer Interviewsituation über ihre Karriere, ihre Musik und eben auch ein neues Album sprachen. Konkreter wurde es zu dem Zeitpunkt jedoch nicht.

Schon 2022 brachten sie mit „Edging“ eine Single in der alten Besetzung heraus. Mit dem Track „One More Time“ wird am 21. September ein neuer Track erscheinen, der als Vorgeschmack auf die neue Platte fungiert.

Einen ersten Trailer zu den News der Band gibt es hier:

Tracklist von ONE MORE TIME…