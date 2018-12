Bloc Party kommen mit „Silent Alarm“ auf Deutschland-Tour 2019

Erst im Oktober 2018 zog es die britische Indie-Rock-Band Bloc Party nach Deutschland: In der Columbiahalle in Berlin spielten sie ihr Debütalbum SILENT ALARM in voller Länge. Dass die feierliche Betourung eines 13-jährigen Albums eher unüblich ist, dürfte Band wie Fans nicht gestört haben.

Denn Bloc Party kehren im Juni 2019 für drei Konzerte nach Deutschland zurück: Köln, Berlin und Leipzig stehen für nächsten Sommer auf der Tour-Liste.

ME präsentiert die Deutschland-Termine der „Silent Alarm“-Tour von Bloc Party 2019:

20.06.2019 Köln, Palladium

21.06.2019 Berlin, Zitadelle

25.06.2019 Leipzig, Parkbühne

Bloc Party, die aus den verbliebenen Originalmitgliedern Kele Okereke (Gitarre, Gesang) und Russel Lissack (Gitarre) sowie den seit 2015 tätigen Justin Harris (Bass) und Louise Bartle (Schlagzeug) bestehen, brachten 2016 ihr aktuelles Album HYMNS auf den Markt. Sänger Kele Okereke wiederum veröffentlichte im Oktober 2017 sein neuestes Solo-Werk, FATHERLAND.

ME-Redakteur Oliver Götz wittert in seiner Rezension, dass HYMNS Kele Okerekes Versuch ist, seine Solo-Karriere obsolet zu machen: „Erfreulich daran ist, dass er in der Rolle des sensiblen bis schwer sentimentalen Vokalisten, der mehr Platz zur Entfaltung findet, hörbar aufblüht. Denn wenn die Musik zu viel Druck macht, FOUR hat das gezeigt, treibt sie ihn in die Ecke, macht ihn flach. Zumindest gilt das für den heutigen Kele, der sich mehr um jede einzelne Note bemühen möchte. In Songs wie dem vorab veröffentlichten, Discotheken-tauglichen Opener „The Love Within“ und auffällig aufgeräumt arrangierten Melancholic-Popstücken wie „So Real“ und „Different Drugs“, in denen die abgeordnete Gitarre sehr eng umrissene Aufgaben gestellt bekommt, stehen seine Gesangsmelodien eindeutig im Vordergrund.“