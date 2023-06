Kele Okereke erklärt: „Wir sind sehr stolz auf diese vier Tracks und sie bieten hoffentlich eine kleine Brücke zwischen ALPHA GAMES und dem, was die Band als nächstes vorhat“.

Die britische Indie-Rockband Bloc Party haben eine neue EP namens THE HIGH LIFE angekündigt, die am 21. Juli bei Infectious/BMG erscheinen wird. Dies kündigte die Gruppe um Sänger Kele Okereke am Mittwoch (21. Juni) via Instagram an. Die Neuigkeit kommt zwei Monate, nachdem Bloc Party im April den gleichnamigen Titeltrack veröffentlicht haben. Zudem erschien Anfang des Monats mit „Keep It Rolling“ der erste gemeinsame Song mit dem US-amerikanischen Rapper und Sänger KennyHoopla.

Laut der offiziellen Pressemitteilung wird die neue EP aus vier Stücken bestehen. Bis auf den bereits erwähnten Titeltrack sind die anderen drei Songtitel noch nicht bekannt. Aktuell treten Bloc Party als Vorband bei Paramores Nordamerika-Tour auf, darauf folgen ein paar Festival-Termine in Großbritannien. „Als wir auf die Paramore-Tournee eingeladen wurden, wollten wir unbedingt zusammenkommen, um den Stand der Band einzufangen und diese Musik mit anderen zu teilen“, wird Okereke in der Pressemitteilung zur EP zitiert.

Er fügt hinzu: „Wir gingen mit unserem Freund Charlie Andrew ins Studio und diese EP war das Ergebnis – wir sind sehr stolz auf diese vier Tracks und sie bieten hoffentlich eine kleine Brücke zwischen ALPHA GAMES und dem, was die Band als nächstes vorhat. Für mich ist es der Sound, um aus der Wildnis herauszukommen und das Leben neu zu entdecken.“ ALPHA GAMES – das jüngste Album der britischen Band – erschien im April 2022 und wurde von ME-Autor Sven Kabelitz mit 4 von 6 Sternen bewertet.