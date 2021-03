Foto: Redferns, Mike Lewis Photography. All rights reserved.

Bloc-Party-Gründer Kele Okereke hat ein neues Soloalbum angekündigt. Es trägt den Namen THE WAVES PT. 1 und soll am 28. Mai über sein eigenes Label „KOLA Records/!K7“ erscheinen. Um diese Ankündigung zu feiern, veröffentlicht Kele eine Single aus dem Album mit dem Titel „Smalltown Boy“.

Okereke hat die Indierock-Band Bloc Party 1998 in London unter dem ursprünglichen Namen Angel Range gemeinsam mit Russell Lissack gegründet. Der Frontmann und Sänger ist seit 2010 aber auch als Solokünstler unter dem Künstlernamen Kele aktiv.

„Ich hatte den Wunsch, etwas zu erschaffen“

THE WAVES PT.1 ist bereits sein fünftes Solo-Album, nach seinem 2019 erschienenen Album 2042 und seinem musikalischen Soundtrack „Leave to Remain“ aus demselben Jahr. Laut einer Pressemitteilung hat er die Platte komplett alleine erstellt, während er sich in der Quarantäne zurückgezogen hat.

„Wir wollten mit der Arbeit an meinem zweiten Musical mit dem Lyric Theatre beginnen. Aber als der Lockdown in Kraft trat, wurden diese Pläne über den Haufen geworfen. Ich wurde Hausmann und Vater eines dreijährigen und eines sechs Monate alten Kindes.“ Trotzdem habe er weiterhin den Wunsch gehabt, etwas zu erschaffen: „Ich wusste, dass ich das ganz allein erfüllen musste, was entmutigend, aber auch sehr befreiend war. Dieses Album ist buchstäblich der Sound meiner selbst.“

THE WAVES PT. 1

Bei seiner Single „Smalltown Boy“ handelt es sich eigentlich um eine Coverversion des gleichnamigen Songs von Bronski Beat aus dem Jahr 1984. Kele verzichtet jedoch auf das Elektropop-Grundgerüst des Originals zugunsten einer melodramatischeren Version.

Vorbestellungen für THE WAVES PT. 1 sind derzeit auf Keles Bandcamp möglich.