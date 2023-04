„High Life“: Bloc Party veröffentlichen Gute-Laune-Song

Die Band rund um Kele Okereke hat einen neuen Song veröffentlicht. Derzeit ist sie mit Paramore auf Tour - bei der der Sänger zusammen mit Hayley Williams eine Bloc-Party-Nummer performte.

Bloc Party haben mit „High Life“ eine neue Single veröffentlicht. Das Lied folgt auf das im vergangenen Jahr erschienene ALPHA GAMES und lässt sich durch seine Funk- und Dance-Einschläge in eine Sparte mit anderen Indie-Rock-Bands wie Two Door Cinema Club oder Foals mit ihrem aktuellen Album LIFE IS YOURS einordnen.

„Ich wollte, dass ‚High Life‘ so klingt, als würde man sich neu verlieben, der Beginn einer neuen Liebe, die durch Nächte der Hingabe und gestohlene Momente der Intimität gefestigt wird“, sagt Sänger Kele Okereke über die jüngste Veröffentlichung. „Ich wollte wirklich, dass es sich wie feiern anfühlt.“

Obwohl ALPHA GAMES erst vergangenes Jahr erschien, scheinen Bloc Party einen neuen Sound für sich entdeckt zu haben – klang die aktuelle Platte doch eher nach dem gewohnten Post-Punk-Revival, das auch schon auf ihrer Erfolgs-LP SILENT ALARM vor 18 Jahren hochgehalten wurde. Diesen Monat wurde bereits neue Musik angekündigt und kürzlich bestätigte Okereke, dass man mehr als nur einen Song in der Pipeline habe: „Wir haben im Laufe der Jahre viel Musik gemacht und wir werden noch mehr machen. Wir schreiben im Moment und es fühlt sich aufregend an“, sagte er dem „NME“ in einem Interview.

Paramore und Bloc Party

Derzeit ist das Quartett aus London mit Paramore auf deren „This Is Why“-Tour unterwegs. Zusammen spielen sie ab Mai in den USA. Bei dem Abschluss des Europa-Teils der Tour kam der Bloc-Party-Sänger am Sonntag (23. April) in der O2-Arena in London zu Hayley Williams auf die Bühne und coverte mit ihr den Song „Blue Light“ (SILENT ALARM) seiner Band.

„Vom ersten Tag an war Bloc Party die erste Referenz, weil ihr Sound so eindringlich war, anders als der schnelle Punk oder der Pop-Punk oder die lauten Emo-Bands, die in den frühen 2000ern angesagt waren“, sagte die Paramore-Sängerin in ihrem BBC-Podcast „Everything is Emo“ vergangenes Jahr. „Und ich bin wirklich sehr dankbar für diese Band, ich bin so dankbar, dass sie zurück sind, dass sie Shows spielen, dass sie großartige Songs herausbringen, und ich bin nur noch aufgeregter, wieder in die Welt hinauszugehen und vielleicht die Wege der Band zu kreuzen, die vom ersten Tag an ein großer Teil unserer Geschichte war.“

Auf ihrer US-Tournee bekommt die Band neben Bloc Party noch weitere prominente Unterstützung, darunter die Foals und The Linda Lindas. Das für die Tour ausschlaggebende und gleichnamige Album erschien am 10. Februar.