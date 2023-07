Blur: Alex James fand Comeback „entspannter“ als das Vatersein

Das Bassspielen in einer Rockband sei im Gegenteil zum Vatersein „das Einfachste der Welt“.

Nach längerer Pause kündigten Blur 2022 ihre Wiederkehr für 2023 an – mit neuer Platte und gleich mehreren Live-Shows. Nun teilte Bassist Alex James in einem Interview mit, dass es leichter gewesen sei, das Comeback mit Blur zu wagen, als ein Vollzeit-Vater zu sein. „Bass in einer Rockband zu spielen ist, im Vergleich zum Vatersein, das Einfachste der Welt“, so James. „Es ist eigentlich ziemlich entspannend, in diese Blur-Bubble zurückzukehren.“

Während die Band eine Pause machte, zog sich der Bassist auf seine Farm im englischen Cotswolds zurück, wo er sich als Käsemacher versuchte. Gleichzeitig kümmerte er sich in dieser Zeit auch ganztägig um seine fünf Kinder, welche inzwischen einen größeren Rock’n’Roll-Lifestyle leben würden, als er selbst, so James‘ Aussage im Gespräch mit dem „Parenting Hell“-Podcast.

Besonders über die ausgedehnten Feiern seiner Sprösslinge zeigte sich der Musiker besorgt: „Ich glaube, 16. Geburtstage sind die schlimmsten von allen … All die Jahre Rock’n’Roll sind nichts im Vergleich mit den Parties, die man mit 16 hat. Rock’n’Roll ist nichts dagegen. Mit 16 bist du im Schnellboot unterwegs und willst wissen, wie schnell du fahren kannst. […] Es ist beängstigend, wirklich beängstigend.“

Am 21. Juli brachten Blur ihr neuntes Studioalbum THE BALLAD OF DARREN heraus. „Die Britpop-Giganten lassen die Welt auf sich wirken – verständlich, dass ihnen das kein großes Woo-Hoo entlockt“, schrieb ME-Autor Stephan Rehm Rozanes dazu und gab der Platte vier von sechs möglichen Sternen.