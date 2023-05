Blur spielen live Raritäten und holen Phil Daniels bei „Parklife“ dazu

Im englischen Eastbourne brachten sie auch „Coping“, „Song 2“ und „Sunday Sunday“ auf die Bühne.

Blur spielen derzeit eine Handvoll Warm-Up-Gigs in Vorbereitung auf ihre anstehende Europa-Tour. Eine solche Show fand auch am Sonntag, 21. Mai, im „Winter Garden“ in Eastbourne in UK statt. Die Engländer kramten dafür einige ältere Tracks hervor, die sie schon länger nicht mehr live gespielt hatten. Den Song „Coping“ bekamen Fans zum Beispiel das letzte Mal 2003 zu hören und das Lied „Sunday Sunday“ (beides Stücke vom 1993er Album MODERN LIFE IS RUBBISH) zuletzt vor elf Jahren. Der „Chemical World“-B-Side-Track „Young & Lovely“ war ebenfalls auf der Setlist zu finden und wurde somit erstmals seit 2014 performt.

Mit „The Narcissist“ und „St. Charles Square“ spielten Blur aber auch gleich zwei Songs von der kommenden Platte THE BALLAD OF DARREN. Auch Klassiker wie „Coffee & TV“, „Song 2“ und „Girls & Boys“ wurden live von der Gruppe auf die Bühne gebracht.

Für ein Highlight sorgte die Band mit ihrem 1994er Hit „Parklife“, für den sogar der englische Schauspieler Phil Daniels mit auf die Stage kam. Er verkörperte im Musikvideo zum Song damals die Hauptrolle. Daniels teilte ein Selfie auf Twitter, auf dem er die Setlist des Konzerts in der Hand hält.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Gesamte Setlist

St. Charles Squares

There’s No Other Way

Popscene

Coping

Chemical World

Young & Lovely

Beetlebum

Trimm Trabb

Villa Rosie

Coffee & TV

Out of Time

End of a Century

Parklife (mit Phil Daniels)

To the End

Sunday Sunday

Advert

Song 2

This Is a Low

Zugabe



Girls & Boys

The Narcissist

Tender

For Tomorrow

The Universal

Die Warm-Up-Tour geht am 26. Mai im englischen Wolverhampton weiter. Blur spielen auf ihrer Europa-Tournee danach unter anderem in Spanien, Portugal, Frankreich und Italien. Einen Termin für Deutschland gibt es bisher nicht. Die Europa-Shows enden am 13. August mit einem Gig in Finnland, danach geht es für Damon Albarn und seine Band weiter nach Japan und Kolumbien. Die neue Platte THE BALLAD OF DARREN soll am 21. Juli 2023 erscheinen.