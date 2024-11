Glen Matlock hält Oasis für „langweilig“ – Liam Gallagher feuert zurück

Die Menschen hinter der Band könne Matlock gut leiden. Jedoch habe er es kaum abwarten können, ihre Show zu verlassen.

Glen Matlock teilte in einem Interview seine Gedanken zur Oasis-Reunion und über die Band an sich. Liam Gallagher reagierte wenig später mit einem seiner klassisch-nonchalanten Kommentare auf X.

„Mit Oasis ist es ein bisschen so: Einen Song einmal zu hören, ist genug“

Das Gründungsmitglied der Sex Pistols sprach am 24. November mit „NME“. Dabei wurde er gefragt, wie er die Reaktionen der Fangemeinde zur 2025er Comeback-Tour von Oasis wahrgenommen habe. Matlocks Antwort: „Ich habe Oasis immer als eine Art Status Quo gesehen. [Bei Quo] hat es gereicht, einen Song einmal zu hören. Mit Oasis ist es ein bisschen so: Einen Song einmal zu hören, ist genug. Ich finde sie einfach ein bisschen gleichförmig.“

Der 68-Jährige fuhr fort: „Ich kenne die Jungs. Nette Kerle. Ich muss aufpassen, was ich sage, denn ich treffe Noel [Gallagher] ziemlich oft. Er wohnt gleich um die Ecke von mir. Ich denke, Liam ist fantastisch. Er singt großartig – er ist wie Johnny Rotten, kann aber eine Melodie tragen.“ Und: „Er hat eine magnetische Bühnenpersönlichkeit: Er kann einfach da stehen und es ist fesselnd. Der Rest der Jungs? Nein. Ich denke, sie sind live langweilig. Ich würde nie zu ihnen gehen.“

Matlock konnte nicht erwarten, das Konzert zu verlassen

Ebenso erzählte Matlock von seinen Erinnerungen an die Mitte der 90er-Jahre, als er Oasis einmal fast am Bass ausgeholfen hätte. Doch scheinbar wollten die Jungs den Bassisten nicht dabei haben. Der Grund dafür: Sie hatten wohl jemanden gewollt, „der still steht“. Daraufhin wurde Matlock scheinbar zum Gig in Earl’s Court eingeladen. Was dabei herauskam: „Ich bin gegangen. Es war langweilig. Ich ging noch einmal hin, um sie im Bundesstaat New York mit Clem Burke von [Blondie] zu sehen. Nee – ich konnte es nicht erwarten, zu gehen.“

Gallagher dazu: „Scheiß auf ihn“

Am 26. November sprach ein Oasis-Fan auf der Plattform X Liam Gallagher auf das Interview mit Matlock an. Die Antwort des Sängers: „SCHEISS AUF IHN, SID WAR THE PISTOLS“. Sein Kommentar bezieht sich auf den ehemaligen Band-Bassisten Sid Vicious, der am 2. Februar 1979 an einer Überdosis gestorben ist. Vicious löste damals Matlock als Bassist ab, nachdem letzterer die Band 1977 aufgrund interner Differenzen mit Sänger John Lydon verließ.

Mit diesem Kommentar könnte Gallagher Matlock auch eine Spitze zurückgeworfen haben. Denn der Brite erwähnte im besagten „NME“-Interview auch seine Meinung zu Vicious, der noch immer als Ikone der Sex Pistols gefeiert wird. Dabei sagte er: „Es ist ein bisschen ärgerlich, um ehrlich zu sein. Ich kannte Sid – wir waren Nachbarn. Wir hingen ein bisschen zusammen ab und er war ein sympathischer Schwachkopf. […] Das mag ja sein, dass er ein Aushängeschild ist und blah blah blah, aber das bringt ihm jetzt nicht viel, oder?“

Dass Vicious zum gefeierten Repräsentanten der Band wurde, verärgerte Matlock wohl nicht. „Es war mir egal. Ich war sofort damit beschäftigt, meine Sache mit den Rich Kids zu machen, und als das irgendwie passierte, aber nicht ganz, war ich ein paar Jahre lang mit Iggy Pop auf Tour, machte eine Platte, tourte durch Amerika und Europa.“