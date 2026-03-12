Andrea Bocelli an Timothée Chalamet: „Oper & Ballett bewegen noch immer“

Timothée Chalamet sorgte mit Negativ-Aussagen über Oper & Ballett für Empörung. Bocelli reagiert verständnisvoll & lädt den Schauspieler ein.

Ist Timothée Chalamet einfach ahnungslos in Sachen Kunst? Auf seine Aussage, dass Oper und Ballett heutzutage weniger Relevanz hätten, folgten viele Negativ-Reaktionen.

Neben der Metropolitan Opera, Rapperin Doja Cat und vielen professionellen Ballett­tänzer:innen und Operssänger:innen hat sich nun auch der italienische Klassiksänger Andrea Bocelli geäußert.

Chalamet-Kritiker:innen finden ihn „ungebildet“ und „engstirnig“

Chalamet hatte bereits Ende Februar bei einer Veranstaltung von „Variety“ und CNN gemeinsam mit Co-Star Matthew McConaughey seine Ansichten über Oper und Ballett als Kunstformen geteilt. Dort witzelte er: „Ich möchte nicht im Ballett oder in der Oper arbeiten oder in Bereichen, in denen es heißt: ‚Hey, haltet diese Sache am Leben, auch wenn sich eigentlich niemand mehr dafür interessiert.‘ Bei allem Respekt für alle Ballett- und Opernleute da draußen.“

Für diesen Kommentar musste der Schauspieler aus „Marty Supreme“ viel Kritik einstecken. Er wurde als „ungebildet“ und „engstirnig“ bezeichnet.

Bocellis Reaktion: Verständnis statt Verurteilung

Der italienische Sänger und legendäre Tenor Andrea Bocelli hat sich nun ebenfalls geäußert: „Ich glaube, wir neigen oft dazu, Abstand zu dem zu halten, was wir noch nicht wirklich kennengelernt haben“, erklärte er in einem Statement gegenüber dem „People“-Magazin.

Für ihn haben Oper und Ballett eine klare Daseinsberechtigung: „Oper und Ballett sind Kunstformen, die Jahrhunderte überdauert haben und weiterhin das menschliche Herz ansprechen, weil sie ein tiefes Bedürfnis nach Schönheit, Wahrheit und Emotionen erfüllen. Sie sind keine Künste der Vergangenheit, sondern lebendige Sprachen, die uns noch immer bewegen, zum Nachdenken anregen und verschiedene Generationen zusammenbringen können.“

Zugleich zeigte Bocelli Verständnis für den Schauspieler: „Ich bin überzeugt, dass ein sensibler Darsteller wie Timothée, der die Kraft der Emotionen versteht, eines Tages entdecken wird, dass Oper und Tanz aus derselben Quelle schöpfen.“

Er lud den 30-Jährigen ein, an einem seiner Konzerte teilzunehmen, um sich eine eigene Meinung zu bilden. Eine Reaktion seitens Chalamet steht aktuell noch aus.

Über Andrea Bocelli

Andrea Bocelli ist bekannt für klassische Musik und Opernarien. Seine Alben erreichten zahlreiche Platinauszeichnungen und hohe Platzierungen in den Billboard-Charts. Der italienische Tenor trat bereits vor vielen prominenten Persönlichkeiten auf – darunter die US-Präsidenten Bill Clinton und George W. Bush sowie Papst Johannes Paul II., Papst Benedikt und die englische Königsfamilie. Die Expertise was Opernmusik angeht, ist ihm auf jeden Fall sicher.