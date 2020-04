Popkolumne, Folge 61

Pin-up-Virologen und Glied-Gedichte – Volkmanns Corona-Popwoche im Überblick

In unserer Popkolumne präsentiert Linus Volkmann im Wechsel mit Paula Irmschler die High- und Lowlights der Woche. Welche Künstler*in, welche Platte, welcher Virologe lohnt sich (nicht) – und was war sonst noch so los? In der neuen Folge zur KW 15/2020 geht es um den größten (Penis-)Lyriker alive, um die Mutter von Kathrin Wessling und Deinen ganz persönlichen Corona-Index. Klatscht Euch auf Euren Balkons oder vor Eurem Kellerfenster in Rage: Die neue Popwoche ist da.