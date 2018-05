„Bohemian Rhapsody“-Trailer: Rami Malek wird zu Queens Freddie Mercury

Seit Jahren versuchen verschiedene Filmstudios, ein großes Biopic über Freddie Mercury und Queen auf die Beine zu stellen. 20th Century Fox traut es sich nun zu und hatte Bryan Singer („X-Men“, „Die üblichen Verdächtigen“) als Regisseur für das Projekt verpflichtet. Dumm nur: Singer ist irgendwann nicht mehr am Set aufgetaucht und wurde gefeuert. Fertig gedreht wurde der Film trotzdem, am 1. November kommt er in Deutschland in die Kinos.

Rami Malek, der durch die Serie „Mr. Robot“ zu Ruhm gekommen ist, spielt Freddie Mercury. Für die Rolle nahm er viel Gesangstraining, probte die Stücke von Queen in den Abbey Road Studios in London. Ob es sich gelohnt hat? Der erste Trailer zum Film macht zumindest einen guten Eindruck:

https://www.youtube.com/watch?v=9Y7X6le5qmE Video can’t be loaded: Bohemian Rhapsody: The Movie – Official Teaser Trailer (HD) (https://www.youtube.com/watch?v=9Y7X6le5qmE)