Bon Iver kommen für ein Konzert nach Deutschland

Na bitte, geht doch: Justin Vernon und seine Band haben zwar keine richtige Tour, dafür immerhin und endlich wieder ein Deutschland-Konzert angekündigt. Es soll am 26. Oktober 2018 in der Max-Schmeling-Halle in Berlin stattfinden – präsentiert vom Musikexpress. Der Vorverkauf beginnt am 5. März um 10 Uhr, Tickets kriegt Ihr ab 40 Euro plus Vorverkaufsgebühren zum Beispiel auf der Homepage des Veranstalters.

Ursprünglich sollten Bon Iver Anfang 2017 in Berlin auftreten. Die Show wurde wie die komplette Europa-Tour „aus privaten Gründen“ abgesagt, die Karten für das ausverkaufte Konzert konnten und mussten zurückgegeben werden. Ein paar Monate später sagte Vernon auch das kurz vorher angekündigte eigene Festival in Mexiko ab.

Bon Ivers aktuelles Album 22, A MILLION ist im September 2016 erschienen und schaffte es auf Platz 1 unserer „50 besten Platten des Jahres 2016“.

Zuletzt stellte Justin Vernon einen bisher unveröffentlichten Song namens „Hayward, WI“ live vor, der angeblich aus den Sessions zu seinem Debüt FOR EMMA, FOREVER AGO stammt. Dieses Album feiert dieser Tage sein zehnjähriges Jubiläum.