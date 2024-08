Bon Iver unterstützt jetzt auch ganz offiziell Kamala Harris

Mit einem Live-Auftritt wird Bon Iver Kamala Harris' Wahlkampftour im US-Bundesstaat Wisconsin stärken.

Am Mittwoch, den 7. August 2024, wird Bon Iver bei einer Kundgebung für die Vizepräsidentin Kamala Harris in Eau Claire, Wisconsin, auftreten. Diese Veranstaltung markiert die zweite Station auf Harris‘ Tour durch umkämpfte Staaten, die am Vortag in Philadelphia beginnt.

Politisches Engagement von Bon Iver

Obwohl Bon Iver sich bislang nicht öffentlich zu Harris‘ voraussichtlicher Nominierung als Präsidentschaftskandidatin geäußert hat, zeigt Justin Vernon seit Jahren eine starke politische Präsenz. Über die sozialen Kanäle hat er progressive Anliegen unterstützt, darunter die Kampagne des Demokraten Nick Butler für die lokale Regierung von Wisconsin.

Der Auftritt bei der Kundgebung ist ein weiterer Beleg für das langjährige politische Engagement vom Folk-Rocker, sowohl auf lokaler als auch auf nationaler Ebene. Vernon war auch ein lautstarker Unterstützer von Bernie Sanders in den Jahren 2016 und 2020 und spielte bei mehreren Kundgebungen und Spendenaktionen.

In einer Erklärung der Harris-Kampagne heißt es: „Bon Iver nimmt teil, weil er weiß, dass die Werte von Vizepräsident Harris die Werte von Wisconsin sind.“ Justin Vernon und seine Bandkollegen Sean Carey und Michael Lewis werden auf der Kundgebung den Staat feiern, den zwei von ihnen ihr Zuhause nennen und in dem Bon Iver gegründet wurde. Bon Iver hat immer wieder ihre Unterstützung für die Heimatstadt gezeigt, unter anderem durch Auftritte beim Eaux Claires Music Festival und Investitionen in die lokale Wirtschaft.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bon Iver veröffentlichte zuletzt 2019 das Album I,I, das bei den Grammys 2020 für das Album des Jahres nominiert war. Außerdem bleibt Vernon dank Kooperationen mit Artists wie Taylor Swift und Zack Bryan weiter im Rampenlicht. Er nahm auch Songs für den Film „Don’t Look Up“ sowie für die Sanders-Kampagne und die Hilfsorganisation Direct Relief auf. Bon Iver wurde für insgesamt 10 Grammys nominiert und gewann zwei, darunter 2012 als Bester neuer Künstler.

Harris‘ Tour durch umkämpfte Staaten

Der genaue Ort der Kundgebung wurde aus Sicherheitsgründen noch nicht bekannt gegeben. Harris-Anhänger werden aufgefordert, sich auf einer Registrierungsseite anzumelden, um weitere Informationen zur Teilnahme zu erhalten. Details sollen 12-24 Stunden vor der Veranstaltung veröffentlicht werden.

Auf der Tour begleitet Harris ein noch nicht angekündigter Kandidat, der am Dienstag, den 6. August, bekannt gegeben werden soll. In den nationalen Medien werden Senator Mark Kelly aus Arizona, Gouverneur Josh Shapiro aus Pennsylvania, Gouverneur Tim Walz aus Minnesota, Gouverneur J.B. Pritzker aus Illinois, Gouverneur Andy Beshear aus Kentucky und Verkehrsminister Pete Buttigieg als führende Anwärter gehandelt.

Die Unterstützung für Harris ist breit gefächert und kommt von zahlreichen prominenten Persönlichkeiten. George Clooney äußerte sich gegenüber „CNN“ positiv über Harris und lobte Präsident Joe Biden dafür, dass er seiner Meinung nach die Demokratie gerettet habe. Hollywood-Ikone Barbra Streisand sprach ebenfalls ihre Unterstützung aus und hob die Errungenschaften von Biden und Harris hervor.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Schauspielerin Jamie Lee Curtis und Ariana Grande sind weitere prominente Unterstützerinnen, die Harris öffentlich befürworten. Sängerin Lizzo verteidigte Harris gegen Kritiker:innen, die ihre Leistungen als Vizepräsidentin infrage stellten. Sie betonte, dass die Rolle eines Vizepräsidenten oft im Hintergrund stattfinde, und zog Vergleiche zu Bidens Amtszeit als Vizepräsident.

Für Harris‘ erstes Wahlkampfvideo erlaubte Beyoncé der Vizepräsidenten außerdem, ihren Song „Freedom“ zu nutzen. Der Song begleitet Harris‘ Botschaften zu Themen wie Waffengewalt, Gesundheitsfürsorge und Abtreibung. Im Werbe-Video hört man Harris sagen: „Wir wählen die Freiheit“, während Beyoncés Refrain erklingt: „Freedom! Freedom! I can’t move / Freedom, cut me loose! Yeah!“