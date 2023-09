Nirvana: Reissue von IN UTERO mit 53 Bonus-Tracks

Das neue Super-Set von Nirvana erscheint am 27. Oktober 2023. Alle Infos dazu hier im Überblick.

Nirvana veröffentlichen eine Deluxe-Version ihres 1993 erschienenen, letzten Studioalbums IN UTERO. Die Expanded-Edition erscheint am 27. Oktober 2023, pünktlich zum 30. Jubiläum des Werks.

Die Tracklist weist 53 bislang unveröffentlichte Stücke auf, darunter zwei komplette IN-UTERO-Konzerte, aufgenommen 1993 in Los Angeles sowie in Seattle 1994 – ihr letzter Gig. Dazu gesellen sich sieben Live-Songs aus Rom, Springfield und New York.

Zum eigentlichen IN-UTERO-Material kommen fünf Bonustracks und B-Seiten. Alles auf maximal acht LPs (im Super-Deluxe-Box-Set) bzw. fünf CDs. Das dickste Set beinhaltet auch ein Hardcover-Buch, ein Fanzine, Tourposter, Tourpässe und mehr.

IN UTERO: 30th Anniversary Edition Tracklist

LP 1 – In Utero – Original Album Remastered

Side 1

01. Serve The Servants

02. Scentless Apprentice

03. Heart-Shaped Box

04. Rape Me

05. Frances Farmer Will Have Her Revenge On Seattle

06. Dumb

Side 2

01. Very Ape

02. Milk It

03. Pennyroyal Tea

04. Radio Friendly Unit Shifter

05. tourette’s

06. All Apologies

LP 2 – Bonus Tracks and B-Sides

Side 1

01. Gallons Of Rubbing Alcohol Flow Through The Strip

02. Marigold

03. Sappy

04. Moist Vagina

05. I Hate Myself And Want To Die

Side 2

01. Serve The Servants (Live in Rome) *

02. Scentless Apprentice (Live in Rome) *

03. Heart-Shaped Box (Live in Rome) *

04. Very Ape (Live in Rome) *

05. Milk It (Live in Springfield) *

06. tourette’s (Live in New York) *

Advertisement

LP 3-5 – Live in Los Angeles – Great Western Forum – December 30, 1993

Side 1

01. Radio Friendly Unit Shifter *

02. Drain You *

03. Breed *

04. Serve The Servants *

Side 2

01. Come As You Are *

02. Smells Like Teen Spirit *

03. Sliver *

04. Dumb *

Side 3

01. In Bloom *

02. About A Girl *

03. Lithium *

04. Pennyroyal Tea *

Side 4

01. School *

02. Polly *

03. Frances Farmer Will Have Her Revenge On Seattle *

04. Rape Me *

05. Territorial Pissings *

Side 5

01. Jesus Doesn’t Want Me For A Sunbeam *

02. The Man Who Sold The World *

03. All Apologies *

04. On A Plain *

Side 6

01. Heart-Shaped Box

02. Blew *

03. Feedback Jam *

LP 6-8 – Live in Seattle – Seattle Center Arena – January 7, 1994

Side 1

01. Radio Friendly Unit Shifter *

02. Drain You *

03. Breed *

04. Serve The Servants *

Side 2

01. Come As You Are *

02. Smells Like Teen Spirit *

03. Sliver *

04. Dumb *

Side 3

1. In Bloom *

2. About A Girl *

3. Lithium *

4. Pennyroyal Tea *

Side 4

01. School *

02. Polly *

03. Frances Farmer Will Have Her Revenge On Seattle *

04. Milk It

05. Rape Me *

Side 5

01. Territorial Pissings *

02. Jesus Doesn’t Want Me For A Sunbeam *

03. The Man Who Sold The World *

04. All Apologies *

Side 6

01. On A Plain *

02. Scentless Apprentice *

03. Heart-Shaped Box *

04. Blew *

* = zuvor unveröffentlicht