Boygenius-News: Lucy Dacus und Julien Baker sind in ein Paar

Lucy Dacus hat es offiziell gemacht: Sie ist in einer Beziehung mit Julien Baker. Fans ihrer gemeinsamen Band Boygenius, in der auch Phoebe Bridgers mitspielt, hatten bereits vermutet, dass die beiden ein Paar sind, nun hat Dacus die Gerüchte in einem Interview bestätigt.

Eigentlich eine private Sache

Erst im Gespräch mit „The New Yorker“, bei dem es vor allem um ihr neues Soloalbum FOREVER IS A FEELING (Release: 28. März) ging, ließ Lucy Dacus auch ein bisschen mehr zu ihrem Privatleben blicken. Dabei offenbarte die 29-Jährige, dass sie in einer „festen Beziehung“ mit der ebenfalls 29-jährigen Baker ist.

Weiterhin sagte die US-Singer-Songwriterin: „Es braucht nur eine Handvoll Leute, damit sich dein Leben wie eine wirklich leicht zu bedrohende Sache anfühlt. Ich habe mich darin geübt, dieses Narrativ vor mir selbst nicht zu verstärken.“ Und: „Es war interessant, denn ich möchte das, was in meinem Leben wertvoll ist, beschützen, aber auch ehrlich sein und Kunst machen, die wahrhaftig ist.“

Über die Kunst

Im Interview redete sie viel über die Herangehensweise an Songs und über das Persönliche, was auch in ihnen steckt. Dazu erklärte Lucy Dacus: „Ich denke, ein Teil davon ist, darauf zu vertrauen, dass es nicht gefährdet ist.“ Weiter formulierte sie es so: „Vielleicht ist eine gesündere Art, darüber nachzudenken, dass sie nicht wirklich zerbrechlich ist. Diese Songs handeln von verschiedenen Menschen.“

Was jetzt kommt

Im Sommer 2025 kommt Lucy Dacus mit ihrer neuen Platte auch hierzulande auf Tour. Am 18. und 19. Juni wird sie im Astra Kulturhaus in Berlin aufspielen.

Julien Baker hat neben ihrer Solo- und Boygenius-Karriere nun ein Album zusammen mit Torres aufgenommen. Ihre Country-LP SEND A PRAYER MY WAY wird am 18. April erscheinen.