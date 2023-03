Boygenius The Record

Das Prinzip Supergroup ist viel zu oft in der Theorie besser als in der Praxis. Was kann schon schiefgehen, wenn die absoluten Lieblingskünstler:innen sich zusammentun, um gemeinsam noch toller zu sein als alleine schon? Eine ganze Menge – das beweisen etwa grandiose Griffe ins Klo wie die Hollywood Vampires (mit Johnny Depp und Alice Cooper), die Kooperation zwischen Lou Reed und Metallica, oder die glücklicherweise fast vergessene Kombo Superheavy, ein musikalischer Unfall von Mick Jagger, Joss Stone, Damian Marley und anderen Musiker:innen, die einen dummen Witz auf einer verkoksten Grammy-Afterparty ein wenig zu ernst genommen haben.

Aber es gibt ja auch die lobenswerten Ausnahmen, Crosby, Stills, Nash & Young etwa. Und eben: Boygenius. Zueinandergefunden hat das Trio aus Phoebe Bridgers, Julien Baker und Lucy Dacus aus purem Fangirltum füreinander. Auf die gemeinsame EP in 2018 folgten Kooperationen auf ihren jeweiligen Soloalben, Releases für den guten Zweck und jetzt endlich: das Debütalbum.

Seine 12 Songs mäandern zwischen reduzierten Singer/Songwriter-Stücken wie „Cool About It“ und sympathisch-großmäuligen quasi-Rock-Anthems wie „20$“ oder „Satanist“, in denen die drei Stimmen der drei Künstlerinnen auf- und abebben, sich gegenseitig unterstützen und ihre Stärken – allen voran Phoebe Bridgers’ Wut – aufeuchten lassen. Bei aller Beschäftigung mit Frust und Selbstzweifeln in ihren Texten, füllt die tiefe Freundschaft zwischen Bridgers, Dacus und Baker die Songs mit Wärme, die auch die ganze Hörerschaft umarmt. Die Supergroup ist tot, lang lebe die Supergroup.

Boygenius kommen im August 2023 nach Berlin und Köln