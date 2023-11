Mit Pulp nun über 4.000 Artists im Kollektiv „Musicians for Palestine“

Neuester Zuwachs in dem Kollektiv, das sich für Waffenstillstand einsetzen möchte: Pulp und Lucy Dacus.

Pulp und Lucy Dacus sind dem Kollektiv „Musicians for Palestine“ beigetreten. Über 4.000 Künstler:innen haben im Rahmen dieser Vereinigung einen offenen Brief unterzeichnet, in dem ein sofortiger Waffenstillstand und humanitäre Hilfe für Gaza sowie das Ende der Belagerung gefordert wird.

„Die Umsetzung unserer Vision, einer gerechten und friedlichen Zukunft für alle, wird als dringendste Aufgabe betrachtet, und alle, die diese Vision teilen, werden zur Unterstützung aufgerufen“, steht darin geschrieben.

„Freiheit für das palästinensische Volk“

In dem Brief, der die Solidarität mit dem palästinensischen Streben nach Freiheit, Gerechtigkeit und gleichen Rechten betont, heißt es weiter: „Wir sprechen gemeinsam im Einklang mit dem Kampf des palästinensischen Volkes um Freiheit, Gerechtigkeit und gleiche Rechte.“

Die Freiheit von Basisaktivist:innen und Künstler:innen weltweit, sich für Rechenschaftspflicht einzusetzen, gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen und Freiheit, einen gerechten Frieden und Würde anzustreben, wird ebenfalls unterstützt.

Die Unterstützer:innen: Brian Eno, Nicolás Jaar, Bikini Kill und viele mehr

Unter den Künstler:innen, die den offenen Brief unterzeichnet haben, sind Bikini Kill, Kid Cudi, Kali Uchis, Zack de la Rocha, Tom Morello, Brian Eno, Arooj Aftab, Blonde Redhead, Kehlani, Denzel Curry, Pink Siifu, Mica Levi, L’Rain, Laurel Halo, Deerhoof, Beth Ditto, Olof Dreijer von The Knife, Mykki Blanco, The Blessed Madonna, Youth Lagoon, Fucked Up, Mogwai, Bonnie „Prince“ Billy, Kode9, Vijay Iyer, A Place To Bury Strangers, Nicolás Jaar, Helado Negro, Raffi, KeiyaA, Mandy Indiana und viele mehr.

Weitere Projekte, die Waffenstillstand fordern: „Peace and Justice Project“

Bereits Anfang November startete das „Peace and Justice Project“, gegründet von Ex-Labour-Leader Jeremy Corbyn. Sam Fender, The Libertines und Fontaines D.C. waren die neuesten Musiker, die vergangene Woche den offenen Brief unterzeichneten.

Weiterhin fordert der offene Brief „#MusicForACeasefire“, der auch von Künstler:innen wie Enter Shikari, The Last Dinner Party, Architects, English Teacher, The Blessed Madonna und King Gizzard and the Lizard Wizard unterzeichnet wurde, einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza und ein Ende der Bombardierung Palästinas.

Ansonsten gehörten unter anderem noch Gal Gadot, Chris Pine, Mark Hamill und Jamie Lee Curtis zu einer Liste von Hollywood-Größen, die einen offenen Brief unterzeichneten, in dem sie ihre Unterstützung für Israel bekundeten, während Selena Gomez‘ Make-up-Firma Rare Beauty ankündigte, Gelder für die Hilfsbemühungen in Gaza zu spenden.

Über 2.000 Persönlichkeiten aus der Kunstwelt – darunter Tilda Swinton, Robert Del Naja von Massive Attack und Miriam Margoyles – unterzeichneten einen weiteren offenen Brief, der einen Waffenstillstand forderte.