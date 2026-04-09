Brady Ebert nach Mordversuch: Ex-Turnstile-Gitarrist beruft sich auf Notwehr

Ex-Turnstile-Gitarrist Brady Ebert wurde wegen versuchten Mordes angeklagt und behauptet, der Angriff auf William Yates sei Notwehr gewesen. Alle Fakten zum Fall.

Nach der Trennung von Turnstile und Gitarrist Brady Ebert im Jahr 2022 kam es zu einem anhaltenden Konflikt zwischen dem Musiker und seiner ehemaligen Band. Im Zuge dessen erhob Ebert laut Medienberichten Anschuldigungen sexuellen Fehlverhaltens gegen Sänger Brendan Yates und Drummer Franz Lyons.

Am 31. März 2026 wurde Brady Ebert festgenommen. Laut Medienberichten soll er mit einem Fahrzeug William Yates, den Vater von Turnstile-Sänger Brendan Yates, angefahren haben. Der 79-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Ebert wurde demnach wegen versuchten Mordes sowie Körperverletzung ersten Grades angeklagt.

„Ich wurde regelrecht angegriffen“

Vor einem Amtsrichter äußerte sich Ebert laut einem Bericht des „Baltimore Banner“ wie folgt: „Es tut mir leid, aber das war reine Notwehr. Ich wurde regelrecht angegriffen.“ Zusätzlich gab er an, Aufnahmen einer Überwachungskamera würden seine Darstellung stützen. Ebert bezeichnete William Yates als Angreifer und behauptete, dieser habe einen Stein gegen sein Fahrzeug geworfen. Vorliegendes Videomaterial soll laut Berichten zeigen, wie Ebert den älteren Mann mit seinem Auto erfasste. Medienberichten zufolge soll er dabei geäußert haben, der 79-Jährige habe es „verdient“.

Turnstile veröffentlichten ein schriftliches Statement zum Vorfall: „In der vergangenen Woche eskalierte diese Gewalt zu einem tätlichen Angriff, als Brady zum Haus von Brendans Eltern fuhr und mit seinem Fahrzeug Brendans Vater überfuhr, wodurch dieser schwere Verletzungen davontrug. Wir sind dankbar, dass Herr Yates überlebt hat und die Operation erfolgreich verlaufen ist, und hoffen auf den bestmöglichen Verlauf seiner Genesung.“

Am 10. April 2026 soll die Band beim Coachella-Festival auftreten – ihr erster Auftritt seit dem Vorfall.

Brendan Yates arbeitet mit American Football

Turnstile-Frontmann Brendan Yates ist unterdessen musikalisch aktiv. Am 8. April 2026 erschien der Song „No Feeling“ der Band American Football, an dem Yates als Gastsänger mitwirkte.

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American-Football-Frontmann Mike Kinsella erklärte dazu: „Brendan kam ins Studio, um bei einem Gang-Vocal-Call-And-Response-Part mitzusingen, den ich für den Refrain von ‚No Feeling‘ geschrieben hatte. […] Sobald er anfing zu singen, fielen uns allen die Kinnladen herunter.“

Kinsella ergänzte: „Seine Stimme ist so einzigartig, und sobald er den Part in ‚seiner‘ Tonlage gesungen hatte, war klar, dass dieser Part nun ihm und nur ihm alleine gehört.“