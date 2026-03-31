Turnstile: Schwere Vorwürfe gegen Sänger und Drummer nach Rauswurf

Ex-Gitarrist Brad Ebert erhebt schwere Vorwürfe gegen Turnstile: sexueller Missbrauch und nicht ausgezahlte Tantiemen. Brendan Yates dementiert. Alle Details hier.

Der Lead-Gitarrist von Turnstile, Brad Ebert, wurde bereits Anfang 2022 aus der Gruppe ausgeschlossen. Lange hüllte er sich bezüglich der Umstände in Schweigen. Seit Anfang dieses Jahres wirft er seinen ehemaligen Band-Kollegen jedoch einige Verfehlungen vor – teils finanzielle Angelegenheiten, teils schwerwiegendere Vorwürfe.

Sexueller Missbrauch durch Band-Mitglieder?

Seit vergangenem Wochenende erhebt Brad Ebert schwere Vorwürfe gegen seine damaligen Kollegen. Dabei geht es um mutmaßlichen sexuellen Missbrauch durch Sänger Brendan Yates und Drummer Daniel Fang in der Vergangenheit – insbesondere kurz vor und nach dem Ausscheiden von Brad Ebert. Zusätzlich geht es um nicht ausgezahlte Tantiemen. Darüber hinaus machte der Gitarrist Brendan Yates auch noch für den Tod seines „ersten echten Freundes Mark Sabitini“ verantwortlich.

Die Vorwürfe teilte er durch verwirrende Screenshots in seiner Instagram-Story. Ein glaubwürdig chronologisches Bild entstand dadurch zwar nicht, jedoch fasste er einige Punkte zusammen: Laut eigener Aussage war er nicht das einzige Opfer sexuellen Missbrauchs durch die Band. Dazu schrieb er: „Turnstile wurden eine Gruppe von Triebtätern, kurz bevor ich sie verlassen habe, und es wurde seitdem schlimmer, laut vielen Frauen, die mit ihnen zu tun hatten. Delia, die von Dan [Fang] missbraucht wurde, fällt mir da ein.“

An anderer Stelle teilte der Musiker eine ausführlichere Zusammenfassung seiner Vorwürfe: „Unterm Strich haben Turnstile von mir Millionen gestohlen, Tausende von Wohltätigkeitsorganisationen, mich gegaslightet, meine Familie, meine Freunde und mich überzeugt, dass ich der ‘Drogenabhängige außer Kontrolle’ wäre, mit einem betrügerischen Friedensangebot, als Versuch mich davon abzuhalten, über ihr missbräuchliches Scheißverhalten gegenüber Frauen und anderen aus der Community zu sprechen. […] Sie haben gehofft, ich würde an einem Suizid oder einer Überdosis sterben und ich könnte meine Geschichte nicht erzählen, aber hier bin ich.“

Brendan Yates dementiert

In veröffentlichten privaten Chat-Verläufen dementierte Yates unter anderem den Vorwurf von Brad Ebert, Sex mit einer Minderjährigen unter dem Einfluss der Droge Ecstasy gehabt zu haben: „Das ist nie passiert“, schrieb er und fragte sein Gegenüber, ob dieser high sei. Dieser bejahte die Frage.

Auch die weiteren Vorwürfe dementierte der Sänger. Er berichtete von Drohungen seitens Brad Ebert und zeigte sich sichtlich getroffen: „Du konntest nie glauben, wenn jemand gesagt hat, dass er dich liebt, was mein Herz gebrochen hat, als ich versucht habe, dir mit bestem Gewissen zu zeigen, dass du mir wichtig bist.“

Festzuhalten bleibt, dass die Lage zwischen den ehemaligen Mitgliedern äußerst kompliziert ist und abzuwarten bleibt, wer am Ende Recht hat und wer sich Fehlverhalten zuschulden kommen lassen hat. Was bereits jetzt feststeht: Seit den Ereignissen des vergangenen Wochenendes sind die Vorwürfe so schwerwiegend, dass Turnstile wohl nie wieder so existieren wird wie in vergangenen Tagen.