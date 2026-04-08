Mordversuch, Verhaftung – und die EP kommt trotzdem: Experience gibt Statement

Trotz Verhaftung wegen versuchten Mordes veröffentlicht Experience die Debüt-EP „Stay Present“. Brady Eberts Gitarrenparts bleiben – alle Infos zum Statement der Band.

Nachdem sich die Wege von Turnstile und Brady Ebert trennten, schloss sich dieser der Band Experience an. Diese hat es allerdings nicht einfach, da ihr Gründer sich seit dem 1. April 2026 wegen des versuchten Mordes an Brendan Yates‘ Vater vor Gericht verantworten muss. Am 31. März 2026 fuhr er den Vater seines ehemaligen Bandkollegen, Sänger Brendan Yates, mit einem Auto nieder. In einem Statement von Turnstile hieß es dazu: „Die Gewalttätigkeit gipfelte in einem tätlichen Angriff, als Brady zum Haus von Brendans Eltern fuhr und mit seinem Fahrzeug Brendans Vater überfuhr, wodurch dieser schwere körperliche Verletzungen erlitt. Wir sind dankbar, dass Herr Yates überlebt hat und die Operation erfolgreich verlaufen ist, und hoffen auf den bestmöglichen Verlauf seiner Genesung. Uns fehlen die Worte für Brady.“

Was Experience jetzt sagen

Und wie geht es mit Brady Eberts neuer Gruppe Experience weiter? Diese plante ihre Debüt-EP im Juni 2026 zu veröffentlichen. Trotz der schweren Taten des 33-Jährigen hält Experience genau daran fest. In einem Statement auf Instagram heißt es seitens der Band: „Wir möchten auf die Ereignisse eingehen, die diese Woche für Aufsehen gesorgt haben. Was Brady widerfahren ist, ist schwerwiegend und zutiefst beunruhigend. Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen. Wir nehmen diese Angelegenheit keineswegs auf die leichte Schulter. Gleichzeitig haben wir beschlossen, unsere Veröffentlichung wie geplant fortzusetzen.“

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„Jeder Song lebt in der Gegenwart“

Experience fuhr fort: „Unsere 12-Song-EP ‘Stay Present’ basiert auf einer einfachen Idee: sich dem zu stellen, was vor einem liegt, ohne davor zu fliehen. Die Platte ist in vier Teile unterteilt, die als ‘Sätze’ bezeichnet werden: Reaktion ist ein schneller, unmittelbarer Impuls. Kontrolle ist der Moment, in dem Raum entsteht und Entscheidungen die Oberhand gewinnen. Gewicht ist Druck, der ohne Lärm getragen wird. Bewusstsein ist Klarheit, während man noch in Bewegung ist.“

Das Statement lautete weiter: „Jeder Song lebt in der Gegenwart. Keine Vergangenheit, keine Zukunft, nur Entscheidungen, die in Echtzeit getroffen werden. Es gibt keinen Bösewicht auf dieser Platte. Der Kampf ist die Ablenkung. Das Ziel ist das Bewusstsein. Wir veröffentlichen das Projekt weiterhin wie geplant im Juni.“

Brady Eberts Beitrag bleibt auf der EP

Offen blieb die Frage, ob auch der Beitrag des Gitarristen dem Werk erhalten bleiben würde. Eine Antwort fand sich in den Kommentaren unter dem Statement: Bobby Faithful bestätigte, dass Brady Eberts Beiträge auf der EP zu hören sein werden: „Bobby, Zach und Brady haben den Großteil der Gitarrenriffs geschrieben und waren darüber hinaus noch als Gastmusiker auf dem Album zu hören.“

Dies begründete er damit, dass besagte Parts vor der Verhaftung aufgenommen wurden. Ob Brady Ebert weiterhin Teil von Experience sein wird, bleibt derzeit offen.