Dieser Songwriter hilft einer 80-jährigen Frau all die Dinge zu tun, von denen sie immer träumte

Vera Taylor ist 80 Jahre alt. Auf ihrer „Bucket List“, also der Liste mit den Dingen, die sie in ihrem Leben noch erleben will, stehen „hunderte Dinge“. Was sie bisher davon abhielt? Das, was für uns alle bisher als Ausrede herhielt: Sei sie zu beschäftigt gewesen. Mit dem Haus. Der Familie. Der Arbeit.

Brett Dennen will das ändern. Er übernahm Veras Hausarbeit, damit sie endlich die Dinge tun könne, von denen sie immer geträumt habe.

Ob Dennen ein Jahr oder nur einen Tag einsprang, ist nicht überliefert – für ein dreieinhalbminütiges Musikvideo jedenfalls haben Veras Erlebnisse gereicht: In Brett Dennens neuem Clip zum Song „Always Gone“ cruist die Rentnerin in einer Limousine durch die Stadt, nimmt Karate- und Surfunterricht und steht eine Welle, verschenkt Eis, treibt Schabernack, flitzt nackig den Strand entlang, springt in einem Hochzeitskleid in den Pool und mit einem Fallschirm aus einem Flugzeug und so weiter. Dennen bezieht derweil ihr Bett neu, staubsaugt, wäscht Wäsche, bügelt, schrubbt das Bad und räumt auf.

Die Message ist eindeutig, Dennen schreibt sie trotzdem auf: Mit der Botschaft „Go do something you always wanted to do before you run out of time to do it. Love, Brett“ endet sein neues Video, während Vera in einer Wanne am Strand sitzt, Eis löffelt und den Sonnenuntergang genießt.

Seht hier Brett Dennens neues Video zu „Already Gone“:

https://www.youtube.com/watch?v=77IjzPy47X0&feature=youtu.be Video can’t be loaded: Brett Dennen – Already Gone (Official Video) (https://www.youtube.com/watch?v=77IjzPy47X0&feature=youtu.be)

Der 38-jährige Folksongwriter Brett Dennen aus Kalifornien hat in seiner Karriere bisher sechs Studioalben veröffentlicht. Das noch aktuelle POR FAVOR erschien 2016, in diesem Jahr ist eine neue EP erschienen, auf der auch „Already Gone“ zu hören ist.