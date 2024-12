Pulp haben ein neues Label – kommt jetzt endlich das Comeback-Album?

Zuletzt gab es Gerüchte, die Band sei wieder im Studio. Also: Neues Label, neues Album?

Die neue Britpop-Welle ebbt nicht ab: Pulp hat ihre Vertragsunterzeichnung bei Rough Trade Records bekannt gemacht. Nachdem die Band zuletzt schon neue Songs live gespielt hatte, deutet ein neues Label nun stark auf ein Comeback der Gruppe aus Sheffield hin.

Die Gerüchte um neues Material könnten sich bewahrheiten

In einem Statement gab die Band am Donnerstag (12. Dezember) bekannt: „Rough Trade hat Pulp über 30 Jahre lang gemanagt, also fühlt es sich großartig an, endlich bei diesem Label zu sein. Wir haben es geschafft!“ Seit den 1990ern besteht die Verbindung zwischen der Gruppe und dem Musikunternehmen bereits. Unter Vertrag waren Pulp allerdings zuletzt bei Island Records, die zu Universal Music gehören. Dort veröffentlichte die Formation um Frontmann Jarvis Cocker 2001 ihr bis heute aktuelles Album WE LOVE LIFE von 2001.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Danach legte die 1978 gegründete Band damals zunächst eine Pause ein. Zwischen 2002 und 2011 wurde es still um die Kombo, dann spielten sie wieder einige Konzerte zusammen. 2013 endete die erste Reunion mit einer Show in Sheffield, das auch in einem Dokumentarfilm festgehalten wurde.

Neue Songs – seit einiger Zeit schon live

Ein Auf und Ab – es sollten anschließend wieder knapp zehn Jahre vergehen, bevor Cocker 2022 erneut die Wiedervereinigung ausrief und die Band zusammenbrachte. Nur diesmal gab es nicht nur den nostalgischen Blick zurück zu den alten Klassikern: Während ihrer US-Tour im September 2024 überraschten Pulp die Fans mit neuen Songs wie „Farmer’s Market“, „Spike Island“ und „A Sunset“ – fast schon eine EP.

Ob die Zusammenarbeit mit der neuen Plattenfirma jetzt tatsächlich auch ein neues Album bedeutet, ist bisher ungewiss. Auch, ob die bisherige Diskographie noch einmal neuaufgelegt wird, ist nicht bekannt. Allerdings deutet so einiges darauf hin, dass sich Pulp zur Zeit wieder kreativ austobt. Im August dieses Jahr trafen Fans Jarvis Cocker zufällig auf der Straße in London – mit einer knallorangenen Rough-Trade-Records-Tasche über der Schulter. Angeblich soll er bei dieser Begegnung schon gesagt haben, dass er und seine Kollegen wieder im Studio seien.