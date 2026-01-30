Brian May schließt Queen-Konzerte in den USA vorerst aus

Brian May schließt Queen-Konzerte in den USA aus Sicherheitsgründen aus. Der Gitarrist nennt das Land „gefährlich“ und bezieht sich auf aktuelle Ereignisse.

Die Rock-Band Queen ist auch heutzutage noch allgegenwärtig, und Fans weltweit warten nach wie vor auf neue Musik oder Tour-Ankündigungen. Besonders groß ist Queen in den USA geworden, zu Hochzeiten Ende der 70er- bis Anfang der 80er-Jahre spielte die Band dort massenhaft Konzerte. Nun gibt es allerdings traurige Nachrichten für alle Fans in den USA.

Brian May spricht Klartext über Konzerte in den USA

Der Gitarrist gab nun ein Update darüber, ob demnächst Konzerte in den USA geplant seien. Hierbei fand er klare Worte und schloss das Touren in den Vereinigten Staaten komplett aus. Dies begründete der Rocker damit, dass er sich derzeit nicht wohl dabei fühle, in das Land zu reisen. Im Interview mit der „Daily Mail“ sagte er: „Amerika ist im Moment ein gefährlicher Ort.“ Somit zog er ein klares Urteil über die derzeitige Lage vor Ort und fürchtet im Falle einer US-Reise um seine eigene Sicherheit.

Dies fällt dem 78-Jährigen aber sichtlich schwer, so betonte er, wie sehr ihm das Land am Herzen liege: „Es ist traurig, denn Queen ist dort groß geworden. Wir lieben dieses Land, aber es ist nicht mehr das, was es einmal war.“ Zudem betonte er, dass es sich derzeit viele Künstler:innen aus der Musikbranche zweimal überlegen würden, in den USA zu performen.

Damit spielt der Gitarrist wohl auf die Situation rund um die Einwanderungsbehörde ICE an. Diese geht radikal und gewalttätig gegen Demonstrant:innen und Migrant:innen vor. Insbesondere die Stadt Minneapolis war in letzter Zeit immer wieder im Fokus. Hier gab es bei Aufeinandertreffen der ICE und von Demonstrant:innen drei Todesfälle, bei denen Bürger:innen von den Beamten erschossen wurden.

Wie steht es um aktuelle Band-Aktivitäten?

Auch hierzu äußerte sich Brian May. Queen tourt zwar seit langer Zeit erfolgreich mit Adam Lambert, wann es wieder Auftritte geben wird, bleibt jedoch offen. So sein Update: „Wir nehmen es Tag für Tag.“ Zur Frage, ob es bald neue Musik geben wird, deutete er an, dass es „ein paar Dinge gibt, die ihr noch nicht gehört habt.“

Wie geht es Brian May gesundheitlich?

Beim Touren kürzerzutreten hängt auch mit der Gesundheit des Rock-Musikers zusammen. Im Herbst 2024 erlitt er einen leichten Schlaganfall. Auf Instagram beschrieb er den Moment als beängstigend. Seitdem hält er sich mit Schwimmen und Radfahren fit und ist motiviert, besser auf sich zu achten. Im November 2025 bezeichnete er den Moment zudem gegenüber ITV-Moderator Alan Titchmarsh als Weckruf. Laut seinen Ärzten befinde er sich allerdings auf dem richtigen Weg, und es gehe ihm aktuell gut.

_________________________________________

Jetzt vorbestellen: Exklusive 7-Inch-Single „Baltimore“/„Stare“ von Prince in MUSIKEXPRRESS 03/26

Wir eröffnen das Jahr 2026 mit einer einmaligen und außergewöhnlichen Zusammenarbeit: anlässlich seines zehnten Todestages veröffentlichen ROLLING STONE und MUSIKEXPRESS zwei weltexklusive Vinyl-Singles von Prince.

Wenige Monate vor seinem Tod hatte das Jahrhundert-Genie zwei Alben aufgenommen, die ihn noch einmal in Höchstform zeigen und im neuen Jahr wiederveröffentlicht werden: „HITnRUN Phase I“und „Phase II“. Es sollten seine letzten Werke bleiben. Für „Phase I“ arbeitete er mit Sängerinnen wie Rita Ora und Lianne La Havas zusammen. „Phase II“ zeigt ihn als politischen Beobachter seiner Zeit.

In der März Ausgabe des MUSIKEXPRESS erscheint mit einer zweiten weltexklusiven Prince-Single: „Baltimore“ / „Stare“, zwei Songs von HITnRUN Phase II“. Das balladeske „Baltimore“ schrieb Prince unter dem Eindruck rassistischer Polizeigewalt in den USA. Beide Ausgaben sind HIER auch zusammen im Bundle zum Vorzugspreis von 19,90 EUR erhältlich.

Im Lieferumfang enthalten: MUSIKEXPRESS-Ausgabe 03/2026 + exklusive Prince 7″-Vinyl-Single