Unveröffentlichter Queen-Song: Brian May stellt „Not For Sale“ im Radio vor

Brian May hat mit „Not For Sale (Polar Bear)“ erstmals einen bislang unveröffentlichten Queen-Song im Radio gespielt. Der Track stammt aus der Frühzeit der Band, reicht bis zur Vorgängergruppe Smile zurück und soll 2026 auf einer Neuauflage von QUEEN II erscheinen.

Die Rock-Legenden Queen haben kurz vor Weihnachten für eine große Überraschung gesorgt: Gitarrist Brian May präsentierte den bislang unveröffentlichten Song „Not For Sale (Polar Bear)“ in einer Sondersendung. Die Aufnahme stammt aus den Sessions zum Album QUEEN II von 1974, befand sich bereits im Programm der Queen-Vorgänger Smile und war mehr als 50 Jahre lang im Archiv der Gruppe verborgen.

Brian May kündigt Re-Release von QUEEN II an

Die Premiere fand am Abend des 22. Dezember im Rahmen von Brian Mays Weihnachtsspecial auf dem britischen Digitalsender „Radio Rock“ statt. Dort ordnete der 78-Jährige die Bedeutung des Songs selbst ein und machte deutlich, dass es sich um eine echte Rarität handelt. Der Stück geht auf Queens Vorgängerband Smile zurück, war damals noch unter dem Titel „Polar Bear“ bekannt.

Mit diesen Worten kündigte May das Stück an: „Vielleicht habt ihr schon einmal eine Bootleg-Version dieses Songs von Smile gehört. Es ist ein Lied, das sehr weit zurückreicht – aber soweit ich weiß, hat niemand diese Version jemals gehört. Sie ist sozusagen noch ein work in progress und wird nächstes Jahr im Rahmen der kommenden Überarbeitung des Albums Queen II erscheinen. Ich schmuggle den Song aber schon jetzt ein, weil ich einfach wahnsinnig neugierig bin, was die Leute davon halten.“

Verbindung zur Queen-Vorgängerband Smile

„Not For Sale (Polar Bear)“ reicht bis in die späten 60er-Jahre zurück und war bereits Teil des Repertoires von Smile, der Band von Brian May und Roger Taylor, aus der 1970 Queen hervorgehen sollten. Smile lieferten mit Songs wie „Doin’ Alright“ Material, das später in den Queen-Kosmos überging. Freddie Mercury war glühender Fan der Band und gab ihr ständig Tipps zu ihrem Look und Sound. Als Sänger Tim Staffell die Band verließ, stieg Mercury ein, was zur Gründung von Queen führte. 1982 erschien unter dem Titel „Gettin’ Smile“ bei Mercury (!) Records in Japan eine Compilation der sechs aufgenommenen Smile-Songs, darunter „Polar Bear“. Bei der nun gespielten Fassung handelt es sich allerdings um eine bislang unbekannte Queen-Aufnahme aus den Sessions zu QUEEN II. Mit dem Album und dem Top-Ten-Hit „Seven Seas Of Rhye“ gelang Queen der kommerzielle Durchbruch. Das ikonische Artwork der Platte von Starfotograf Mick Rock sollte später im bahnbrechenden „Bohemian Rhapsody“ aufgegriffen werden.

Weihnachtsgrüße und weitere Songs in der Sendung

Neben der Queen-Premiere spielte Brian May in seiner Radiosendung auch eine Auswahl persönlicher Lieblings- und Weihnachtssongs, darunter Titel von Slade, Chuck Berry sowie einen Song von Anita Dobson, seiner Ehefrau. Zum Abschluss richtete May noch Grüße an die Hörer:innen: „Ich hoffe, alle haben wunderbare Weihnachten und ein großartiges neues Jahr!“