Steven Tyler: Tochter brachte ihn mit einem Slipknot-Album zum Weinen

Mia Tyler verrät, warum gerade eine Slipknot-Platte den Aerosmith-Sänger die Tränen in die Augen trieb.

Um die Kommunikation zwischen Vater und Tochter stand es schlecht. Mia Tyler war deprimiert, unter anderem weil sich die Eltern getrennt hatten. Ihr Weg, um Steven Tyler mitzuteilen, wie sie sich fühlte, war es, ihm eine Slipknot-LP zum Hören zu überreichen. Damit brachte sie den Musiker tatsächlich zum Weinen, wie sie in einem neuen Interview berichtet.

In einer Folge des „Bad Bad Babydad“-Podcasts erzählt Mia Tyler, wie Slipknot ihr zu einer besseren Beziehung mit ihrem Vater verholfen haben. Die 44-Jährige ist die Tochter des Aerosmith-Sängers Steven Tyler und der 2002 verstorbenen Schauspielerin Cyrinda Foxe. Sie erinnert sich im Interview daran, dass sie nach der Trennung ihrer Eltern mit vielen Emotionen zu kämpfen hatte. Wie sie selbst sagt, hat sie in ihrer Jugend versucht, einen Weg zu finden, diese vielen unterschiedlichen Gefühle, die auch mit dem Erwachsenwerden einhergehen, richtig auszudrücken. Konkret erklärt sie im Gespräch: „Als ich wirklich das Gefühl hatte, ich wollte meinem Vater sagen, was ich fühlte und ich nicht wusste, wie ich es ihm sagen sollte, war das vielleicht mein Weg aus meinen Gefühlen; auf die gleiche Weise, wie sich jemand outen würde … Ich hatte solche Angst, ihm zu sagen, dass ich im Leben deprimiert und verärgert war und dass er dafür verantwortlich war und mich mit meiner Mutter und all dem Zeug zurückgelassen hatte.“

„Er hörte sich das ganze Album an und weinte im Wald“

Die damals 14-Jährige versuchte also, ihre Emotionen durch Musik mitzuteilen und gab Steven Tyler ein Exemplar des ersten Slipknot-Platte SLIPKNOT in die Hand, mit den Worten: „Hör‘ es dir an, wenn du verstehen willst, wie ich mich fühle.“ Dann seien Monate verstrichen, bis er auf diese besondere Aufforderung reagierte. Doch dann kam folgendes Feedback: „ Er rief mich schluchzend an und sagte: ‚Es tut mir so leid‘. Er saß einfach mit seinem Walkman da, hörte sich das ganze Album an und weinte im Wald.“

Hier zum „Bad Bad Babydad“-Podcast (in Minute 41 des Videos geht es um besagte Platte):

Dankbarkeit für Musik als Kommunikationsweg

Slipknot-Sänger Corey Taylor, mit dem Tyler mittlerweile befreundet ist, erzählte sie nach dieser schweren Phase, wie sehr seine Musik dazu beigetragen habe, eine bessere Beziehung zu ihrem Vater zu haben. „Du weißt nicht, wie sehr du mir geholfen hast, eine Bindung zu meinem Vater aufzubauen“, dankte sie dem Slipknot-Mitglied „Diese Musik ist so hart und eine solche Erleichterung, weil ich so verärgert und sauer auf das Leben war. Das Hören dieser Musik hat das für mich gelöst.“

Missbrauchsvorwürfe gegen Aerosmith-Sänger

Zuletzt stand Steven Tyler wegen Missbrauchsvorwürfen im Medienfokus. Eine Frau behauptete, dass er sie sexuell belästigt habe, als sie noch eine Teenagerin war. Dies geht aus einer Klage hervor, die am Donnerstag (2. November 2023) in New York eingereicht wurde. Ein Jahr zuvor hatte ihn bereits eine andere Klägerin in einem Gericht in Los Angeles verklagt. Sie warf ihm ähnliche sexuelle Übergriffe in den 1970er-Jahren vor.